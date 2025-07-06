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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов стал ведущим нового шоу

Знаменитость, телеведущий, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 03:40 Фото: Instagram/aliokapov
Kазахстанский певец и шоумен Али Окапов, старший сын певицы Розы Рымбаевой, поделился с подписчиками, что стал ведущим нового телепроекта "Жұлдызды жол" на телеканале Qazaqstan, сообщает Zakon.kz.

Hа своей странице в Instagram артист опубликовал пост, в котором рассказал, что, несмотря на большой опыт, до сих пор чувствует волнение перед каждой новой съемкой.

"Быть ведущим большого проекта всегда волнительно. Даже после 19-часовой смены, когда ноги не влезают от отеков в туфли, а рубашка не переживет еще одного раза – я все равно рад, что был там и жду следующего раза", – подписал публикацию Али Окапов.

По словам артиста, за его плечами множество проектов разного формата, но каждый раз он берется за дело с полной отдачей. Премьера шоу "Жұлдызды жол" пройдет в новом телесезоне.

Ранее самые близкие люди Димаша Кудайбергена приехали его поддержать перед важным событием.

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Аксинья Титова
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