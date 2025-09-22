Эти фото никто не должен был увидеть: Али Окапов порадовал поклонников архивными снимками
Фото: Instagram/aliokapov
Kазахстанский певец и шоумен Али Окапов, старший сын певицы Розы Рымбаевой, опубликовал фотографии с Акерке Буркитбай, сделанные еще в 2020 году, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Эти фото никто не должен был увидеть. Но все меняется. Будто бы было вчера, но в то же время как в прошлой жизни. Пять лет как один миг. Один миг на двоих. 21 сентября 2020 года", – подписал пост артист.
Поклонники певца отметили красоту семейной пары:
– Какие классные фотки почему никто не должен был увидеть должны увидеть все! Вы здесь такие красивые влюбленные счастливые.
– Красивая пара.
– Счастья вам. Акерке красавица.
Ранее супруга Али Окапова взбудоражила фанатов мини-юбкой.
