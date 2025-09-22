#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.67
638.89
6.51
Культура и шоу-бизнес

Эти фото никто не должен был увидеть: Али Окапов порадовал поклонников архивными снимками

Али Окапов порадовал поклонников архивными снимками, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 23:11 Фото: Instagram/aliokapov
Kазахстанский певец и шоумен Али Окапов, старший сын певицы Розы Рымбаевой, опубликовал фотографии с Акерке Буркитбай, сделанные еще в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Эти фото никто не должен был увидеть. Но все меняется. Будто бы было вчера, но в то же время как в прошлой жизни. Пять лет как один миг. Один миг на двоих. 21 сентября 2020 года", – подписал пост артист.

Поклонники певца отметили красоту семейной пары:

– Какие классные фотки почему никто не должен был увидеть должны увидеть все! Вы здесь такие красивые влюбленные счастливые.

– Красивая пара.

– Счастья вам. Акерке красавица.

Ранее супруга Али Окапова взбудоражила фанатов мини-юбкой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Новобранцы органов внутренних дел приняли присягу в Костанае
18:36, 22 сентября 2025
Новобранцы органов внутренних дел приняли присягу в Костанае
"Всем нужна Динара": казахстанке незнакомка подарила билет за 60 тысяч на Backstreet Boys
17:46, 22 сентября 2025
"Всем нужна Динара": казахстанке незнакомка подарила билет за 60 тысяч на Backstreet Boys
Галустян и Ревва зажгли на концерте Backstreet Boys в Астане
17:01, 22 сентября 2025
Галустян и Ревва зажгли на концерте Backstreet Boys в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: