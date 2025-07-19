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Культура и шоу-бизнес

Алматинец мастерски исполнил камажай на скрипке

Алматинец мастерски исполнил камажай на скрипке, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 13:45 Фото: instagram/ikram_lokhmanov
Житель Алматы Икрам Лохманов на скрипке сыграл камажай и восхитил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Музыкант выступил в парке Первого президента. Под его исполнение девушка в национальном костюме станцевала казахский танец.

Юзеры по достоинству оценили исполнение, назвав его виртуозным.

Другой алматинец Николай Кашевник, оставшись без работы, занялся творчеством. Он случайно наткнулся на японский музыкальный инструмент и решил модифицировать его. Теперь тайсегото зазвучал по-новому и радует горожан.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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