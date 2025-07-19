Алматинец мастерски исполнил камажай на скрипке

Житель Алматы Икрам Лохманов на скрипке сыграл камажай и восхитил казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Музыкант выступил в парке Первого президента. Под его исполнение девушка в национальном костюме станцевала казахский танец.

Юзеры по достоинству оценили исполнение, назвав его виртуозным.

Другой алматинец Николай Кашевник, оставшись без работы, занялся творчеством. Он случайно наткнулся на японский музыкальный инструмент и решил модифицировать его. Теперь тайсегото зазвучал по-новому и радует горожан.