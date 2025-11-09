Мама Димаша Кудайбергена поделилась сильным видео с концерта сына, от которого мурашки

Мама прославленного музыканта Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева 9 ноября поделилась в Instagram видео с концерта сына в Барселоне, где зрители поддержали идею мира и единства, сообщает Zakon.kz.

Во время исполнения композиции "Бір аспан астының тағдыры" ("Судьба под одним небом") тысячи зрителей на арене встали со своих мест, надев белые перчатки – символ мира и белого флага.

"Миру нужен только покой! Человечество против войны! Это было невероятно трогательно и волнующе", – написала мать артиста.

Видео быстро набрало популярность в Сети.

Очень трогательно! Без слез невозможно слушать. Потрясающе!

Низкий вам поклон, Светлана Ермековна, за то что вы есть, и благодарим сердечно за Димаша – удивительного человека, "простого парня из Актобе"... Любим вас всех очень!

Эта песня всегда заставляет плакать. Президенты всех стран услышьте Димаша, нам нужен мир!

