Димаш Кудайберген поделился воспоминаниями о фуроре в Елисейском дворце
Фото: akorda.kz
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поделился воспоминаниями о начале международной карьеры и выступлении в Елисейском дворце, сообщает Zakon.kz.
12 ноября на своей странице в Instagram певец опубликовал видео, на котором запечатлен момент недавнего его выступления на государственном приеме, который был дан 5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона в честь госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Именно с этой песни началась моя международная карьера в 2017 году, после чего меня начали узнавать в разных уголках мира. Для меня было большой честью выступить в Елисейском дворце во имя дружбы между нашими странами. Да здравствует мир во всем мире!" – написал Димаш Кудайберген под постом.
Новая публикация вызвала в очередной раз восторг у его поклонников из разных стран мира:
- Дорогой Димаш, чувствую безмерное счастье и огромную гордость за каждое твое достижение и триумф. Я знаю, что ты осуществишь все свои мечты, ты прекрасный человек. Твоя песня — мост, разделяющий земное с божественным.
- Достойный сын своих родителей и страны. Гордимся тобой, наш дорогой человек. Пусть все твои дела приносят тебе удовольствие и успех. Пусть будет мир во всем мире!
- Вы известны во всем мире благодаря французской песней. Выступать здесь для высшего уровня власти страны должно быть большой честью для вас. Поздравляю, Димаш. Дотянись до звезд, ок? С любовью из Малайзии.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце.
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