Димаш Кудайберген поделился воспоминаниями о фуроре в Елисейском дворце

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поделился воспоминаниями о начале международной карьеры и выступлении в Елисейском дворце, сообщает Zakon.kz.

12 ноября на своей странице в Instagram певец опубликовал видео, на котором запечатлен момент недавнего его выступления на государственном приеме, который был дан 5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона в честь госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Именно с этой песни началась моя международная карьера в 2017 году, после чего меня начали узнавать в разных уголках мира. Для меня было большой честью выступить в Елисейском дворце во имя дружбы между нашими странами. Да здравствует мир во всем мире!" – написал Димаш Кудайберген под постом.

Новая публикация вызвала в очередной раз восторг у его поклонников из разных стран мира:

Дорогой Димаш, чувствую безмерное счастье и огромную гордость за каждое твое достижение и триумф. Я знаю, что ты осуществишь все свои мечты, ты прекрасный человек. Твоя песня — мост, разделяющий земное с божественным.

Достойный сын своих родителей и страны. Гордимся тобой, наш дорогой человек. Пусть все твои дела приносят тебе удовольствие и успех. Пусть будет мир во всем мире!

Вы известны во всем мире благодаря французской песней. Выступать здесь для высшего уровня власти страны должно быть большой честью для вас. Поздравляю, Димаш. Дотянись до звезд, ок? С любовью из Малайзии.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце.

