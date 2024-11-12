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Димаш Кудайберген поделился воспоминаниями о фуроре в Елисейском дворце

Димаш Кудайберген поделился воспоминаниями о фуроре в Елисейском дворце, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 00:13 Фото: akorda.kz
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поделился воспоминаниями о начале международной карьеры и выступлении в Елисейском дворце, сообщает Zakon.kz.

12 ноября на своей странице в Instagram певец опубликовал видео, на котором запечатлен момент недавнего его выступления на государственном приеме, который был дан 5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона в честь госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 

"Именно с этой песни началась моя международная карьера в 2017 году, после чего меня начали узнавать в разных уголках мира. Для меня было большой честью выступить в Елисейском дворце во имя дружбы между нашими странами. Да здравствует мир во всем мире!" – написал Димаш Кудайберген под постом.

Новая публикация вызвала в очередной раз восторг у его поклонников из разных стран мира: 

  • Дорогой Димаш, чувствую безмерное счастье и огромную гордость за каждое твое достижение и триумф. Я знаю, что ты осуществишь все свои мечты, ты прекрасный человек. Твоя песня — мост, разделяющий земное с божественным.
  • Достойный сын своих родителей и страны. Гордимся тобой, наш дорогой человек. Пусть все твои дела приносят тебе удовольствие и успех. Пусть будет мир во всем мире!
  • Вы известны во всем мире благодаря французской песней. Выступать здесь для высшего уровня власти страны должно быть большой честью для вас. Поздравляю, Димаш. Дотянись до звезд, ок? С любовью из Малайзии. 

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце. 

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