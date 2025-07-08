Синий дым и слезы радости: Елдос "Колобок" впервые станет отцом

Казахстанский блогер Елдос Кадирханов, более известный общественности как "Колобок", поделился долгожданной радостной новостью с армией поклонников. Тамада устроил грандиозное гендер-пати, чтобы объявить пол будущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Артист ранее рассказывал с сожалением, что он с супругой более 10 лет не могут стать родителями. И вот 7 июля 2025 года тамада разместил видео. В кадре они запускают дымовую шашку, из которой вырывается синий дым. В скором времени на свет появится их долгожданный малыш.

"Радостная весть, Казахстан! Благодарю Аллаха! Мы дошли до этого дня! Наш малыш, мы ждем тебя!" – написал Кадирханов в подписи к публикации.

Это событие вызвало небывалый отклик среди друзей и подписчиков. Они поспешили поздравить пару с радостным известием.

Среди тех, кто выразил добрые пожелания, были Аша Матай, Жулдыз Абдукаримова, Молдир Ауелбекова, певица Луина и многочисленные блогеры.

Также мы рассказывали, что 7 июля 2025 года в Астане прошел сольный концерт Кайрата Нуртаса. Казахстанский артист в очередной раз произвел большое впечатление на зрителей. Кадры с музыкального вечера разместила общественница Динара Сатжан.

