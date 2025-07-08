"Казахстанский Элвис Пресли": сольник Кайрата Нуртаса собрал аншлаг в столице

7 июля 2025 года в Астане прошел сольный концерт Кайрата Нуртаса. Казахстанский артист в очередной раз произвел большое впечатление на зрителей. Кадры с музыкального вечера разместила общественница Динара Сатжан, сообщает Zakon.kz.

За день до мероприятия 36-летний эстрадный певец дал небольшое интервью. Как оказалось, перерыв между его концертами в столице Казахстана составил три года.

Сатжан после беседы с актером подчеркнула свою теорию о том, что успех – это тяжелый труд:

"Чем больше ты работаешь, тем больше тебе везет".

На выступлении Нуртаса присутствовали также его дети и мама Гульзира Айдарбекова, которая по совместительству еще и является продюсером.

"Кайрош – красавчик", – написала в подписи к публикации Сатжан.

Комментаторы единогласно присоединились к этому мнению.

Как вино с годами только лучше. Концерт был бомбический, потому что Кайрош по-другому не может.

Қазақтың Элвис Пресли!

У него есть что-то, чего нет у других. Ну другой он, мне больше нравится его характер, скромность. А песни все классные.

Красавчик, молодец.

Обожаю, была на концерте.

Как ни крути, он – легенда.

Спасибо за то, что дарите нам такую прекрасную музыку, вы – талантливый человек.

Каждая его песня – хит.

Среди пользователей Казнета отметилась и Айдарбекова. Она поблагодарила Сатжан за присутствие и внимание:

"Динара, спасибо большое! Пусть ваши сын и дочь принесут вам счастье!"

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Ранее Нуртас обращался с интересным вопросом к зрителям. Он выступил с предложением устроить трансляцию выступления в Telegram.