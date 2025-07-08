#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.51
611.83
6.6
Культура и шоу-бизнес

"Казахстанский Элвис Пресли": сольник Кайрата Нуртаса собрал аншлаг в столице

Кайрат Нуртас, концерт, фанаты, Сатжан, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 09:40 Фото: Instagram/kair_n
7 июля 2025 года в Астане прошел сольный концерт Кайрата Нуртаса. Казахстанский артист в очередной раз произвел большое впечатление на зрителей. Кадры с музыкального вечера разместила общественница Динара Сатжан, сообщает Zakon.kz.

За день до мероприятия 36-летний эстрадный певец дал небольшое интервью. Как оказалось, перерыв между его концертами в столице Казахстана составил три года.

Сатжан после беседы с актером подчеркнула свою теорию о том, что успех – это тяжелый труд:

"Чем больше ты работаешь, тем больше тебе везет".

На выступлении Нуртаса присутствовали также его дети и мама Гульзира Айдарбекова, которая по совместительству еще и является продюсером.

"Кайрош – красавчик", – написала в подписи к публикации Сатжан.

Комментаторы единогласно присоединились к этому мнению.

  • Как вино с годами только лучше. Концерт был бомбический, потому что Кайрош по-другому не может.
  • Қазақтың Элвис Пресли!
  • У него есть что-то, чего нет у других. Ну другой он, мне больше нравится его характер, скромность. А песни все классные.
  • Красавчик, молодец.
  • Обожаю, была на концерте.
  • Как ни крути, он – легенда.
  • Спасибо за то, что дарите нам такую прекрасную музыку, вы – талантливый человек.
  • Каждая его песня – хит.

Среди пользователей Казнета отметилась и Айдарбекова. Она поблагодарила Сатжан за присутствие и внимание:

"Динара, спасибо большое! Пусть ваши сын и дочь принесут вам счастье!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 09:40
"Сидит такой довольный": зрители обсуждают героя заднего плана в видео с Нуртасом

Ранее Нуртас обращался с интересным вопросом к зрителям. Он выступил с предложением устроить трансляцию выступления в Telegram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"F1" стал самым кассовым фильмом Apple
Культура и шоу-бизнес
08:55, Сегодня
"F1" стал самым кассовым фильмом Apple
Ксения Собчак и беременная Ида Галич устроили танцевальный батл
Культура и шоу-бизнес
08:32, Сегодня
Ксения Собчак и беременная Ида Галич устроили танцевальный батл
Максим Галкин показал отдыхающую в Юрмале Аллу Пугачёву
Культура и шоу-бизнес
07:50, Сегодня
Максим Галкин показал отдыхающую в Юрмале Аллу Пугачёву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: