"Казахстанский Элвис Пресли": сольник Кайрата Нуртаса собрал аншлаг в столице
Фото: Instagram/kair_n
7 июля 2025 года в Астане прошел сольный концерт Кайрата Нуртаса. Казахстанский артист в очередной раз произвел большое впечатление на зрителей. Кадры с музыкального вечера разместила общественница Динара Сатжан, сообщает Zakon.kz.
За день до мероприятия 36-летний эстрадный певец дал небольшое интервью. Как оказалось, перерыв между его концертами в столице Казахстана составил три года.
Сатжан после беседы с актером подчеркнула свою теорию о том, что успех – это тяжелый труд:
"Чем больше ты работаешь, тем больше тебе везет".
На выступлении Нуртаса присутствовали также его дети и мама Гульзира Айдарбекова, которая по совместительству еще и является продюсером.
"Кайрош – красавчик", – написала в подписи к публикации Сатжан.
Комментаторы единогласно присоединились к этому мнению.
- Как вино с годами только лучше. Концерт был бомбический, потому что Кайрош по-другому не может.
- Қазақтың Элвис Пресли!
- У него есть что-то, чего нет у других. Ну другой он, мне больше нравится его характер, скромность. А песни все классные.
- Красавчик, молодец.
- Обожаю, была на концерте.
- Как ни крути, он – легенда.
- Спасибо за то, что дарите нам такую прекрасную музыку, вы – талантливый человек.
- Каждая его песня – хит.
Среди пользователей Казнета отметилась и Айдарбекова. Она поблагодарила Сатжан за присутствие и внимание:
"Динара, спасибо большое! Пусть ваши сын и дочь принесут вам счастье!"
Ранее Нуртас обращался с интересным вопросом к зрителям. Он выступил с предложением устроить трансляцию выступления в Telegram.
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