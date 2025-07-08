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Культура и шоу-бизнес

Единственный внук Розы Рымбаевой привел в восторг поклонников звездной бабушки

Рымбаева, Окапов, семья, внук, сын, восторг, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 16:06 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов разместил новое видео с отдыха. В кадре можно увидеть, как певец присматривает за сыном, сидящим на краю бассейна. В это время за ними наблюдает "поющий соловей Средней Азии" Роза Рымбаева, сообщает Zakon.kz.

Публикация за 8 июля 2025 года вызвала ряд позитивных откликов от комментаторов.

Сам Окапов кратко подписал семейное видео:


"Счастье".
  • Очень хорошая семья.
  • Рымбаева – счастливая мама и бабушка.
  • Чудесно.
  • Благословения вашей семье.
  • Вот так выглядит счастье.
  • Будьте счастливы, – пишут поклонники звездного семейства после просмотра.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 16:06
Али Окапов стал ведущим нового шоу

Ранее мы рассказывали, что самый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко, очаровавший миллионную публику позитивным настроем, прилетел в Алматы. Владелец ресторанного бизнеса прогулялся по городу и поделился впечатлениями.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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