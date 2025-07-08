Единственный внук Розы Рымбаевой привел в восторг поклонников звездной бабушки

Фото: Instagram/aliokapov

Казахстанский артист Али Окапов разместил новое видео с отдыха. В кадре можно увидеть, как певец присматривает за сыном, сидящим на краю бассейна. В это время за ними наблюдает "поющий соловей Средней Азии" Роза Рымбаева, сообщает Zakon.kz.

Публикация за 8 июля 2025 года вызвала ряд позитивных откликов от комментаторов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Али Окапов (@aliokapov) Сам Окапов кратко подписал семейное видео:

"Счастье". Очень хорошая семья.

Рымбаева – счастливая мама и бабушка.

Чудесно.

Благословения вашей семье.

Вот так выглядит счастье.

Будьте счастливы, – пишут поклонники звездного семейства после просмотра. Материал по теме Али Окапов стал ведущим нового шоу Ранее мы рассказывали, что самый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко, очаровавший миллионную публику позитивным настроем, прилетел в Алматы. Владелец ресторанного бизнеса прогулялся по городу и поделился впечатлениями.

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