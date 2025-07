"Невеста года" прибыла во Францию на девичник

Как пишет Page Six, на размещенных кадрах видно, что 55-летняя супруга миллиардера Джеффа Безоса (основателя компании Amazon) выбрала для праздничного мероприятия кожаное мини-платье красного цвета, оформленное глубоким декольте.

Отмечается, что телеведущая подобрала к своему образу открытые черные туфли, небольшую сумку и солнцезащитные очки. Также знаменитость сделала макияж с акцентом на розовую помаду и продемонстрировала публике обручальное кольцо с бриллиантом.

Newlywed Lauren Sánchez enjoys a girls' night out with Brooks and Sarah Jane Nader in Paris 👯‍♀️ pic.twitter.com/fD9rn7N93e