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Культура и шоу-бизнес

"Невеста года" прибыла во Францию на девичник

Лорен Санчес посетила девичник в откровенном наряде, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 01:51 Фото: Instagram/laurenwsanchez
Телеведущая и "невеста года" Лорен Санчес решила отметить девичник в Париже. СМИ обсуждают ее новый откровенный наряд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, на размещенных кадрах видно, что 55-летняя супруга миллиардера Джеффа Безоса (основателя компании Amazon) выбрала для праздничного мероприятия кожаное мини-платье красного цвета, оформленное глубоким декольте.

Отмечается, что телеведущая подобрала к своему образу открытые черные туфли, небольшую сумку и солнцезащитные очки. Также знаменитость сделала макияж с акцентом на розовую помаду и продемонстрировала публике обручальное кольцо с бриллиантом.

Ранее были раскрыты подробности грандиозной свадьбы одного из самых богатых людей планеты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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