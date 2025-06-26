Раскрыты новые подробности грандиозной свадьбы одного из самых богатых людей планеты

Британский таблоид Daily Mail раскрыл новые подробности предстоящей свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес.

По информации издания, на торжественном вечере для гостей споют Леди Гага и сэр Элтон Джон.

Как утверждают анонимные источники, 78-летний британский музыкант проведет часть свадебного вечера лично, а его участие оценивается примерно в миллион фунтов стерлингов. Отмечается, что у Элтона Джона есть апартаменты на венецианском острове Джудекка, недалеко от места проведения праздника.

Папарацци удалось заснять, как к месту церемонии по каналам доставляют два рояля – предположительно, для выступления звезд.

Свадьба Безоса и Санчес обещает стать одним из самых громких светских событий года.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос, его невеста и Иванка Трамп с семьей прибыли в Венецию.

