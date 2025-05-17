#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.51
570.6
6.3
Мир

Невеста одного из богатейших людей в мире показала фото с девичника в Париже

невеста миллиардера, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 23:39 Фото: Instagram/laurenwsanchez
Детали девичника репортерши Лорен Санчес, которая выходит замуж за американского миллиардера Джеффа Безоса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, невеста одного из богатейших людей в мире устроила вечеринку в роскошном ресторане Lafayette в Париже. Праздничный ужин проходил на веранде с видом на Эйфелеву башню. Известно, что всего на мероприятии присутствовали 12 человек, включая саму виновницу торжества.

"Вечность начинается с дружбы, в окружении женщин, которые поднимали меня, освещали мой путь в темные времена и формировали мое сердце на этом пути", – написала в Instagram Санчес.

Отмечается, что среди приглашенных оказались телезвезда Октябрь Гонсалес бизнесвумен Наташа Пунавалла, ведущая Чарисса Томпсон, приятельница Санчес Бего Амайя, предпринимательницы Эльза Коллинс и Лидия Кивс, актриса Елена Санчес, маркетолог Вероника Смайли, певица Кэти Перри и телезвезда Ким Кардашьян с матерью Крис Дженнер.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста скончалась во время танцев перед свадьбой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Румынии проходит второй тур президентских выборов
Мир
12:51, Сегодня
В Румынии проходит второй тур президентских выборов
Взрыв автомобиля возле клиники в США признали терактом
Мир
11:40, Сегодня
Взрыв автомобиля возле клиники в США признали терактом
В Польше стартовали президентские выборы: на главный пост претендуют 13 кандидатов
Мир
10:18, Сегодня
В Польше стартовали президентские выборы: на главный пост претендуют 13 кандидатов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: