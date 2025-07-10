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Культура и шоу-бизнес

Вышел тизер нового "Губки Боба"

Вышел тизер мультфильма &quot;Губка Боб: В поисках квадратных штанов&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 05:55 Фото: YouTube/Paramount Pictures
9 июля Paramount Pictures и Nickelodeon Movies представили тизер-трейлер полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов", сообщает Zakon.kz.

В новой части культовой франшизы коварный призрак Летучий Голландец похитит Губку Боба. Друзья Боба отправятся в большое путешествие, чтобы его спасти.

По сюжету повар кафе "Красти Краб" Губка Боб во время очередного безумного приключения сталкивается с Летучим Голландцем. Боб оказывается в ловушке злобного пирата. Его друзья отправляются в самые опасные места подводного мира, чтобы помочь товарищу вернуться домой.

Новый "Губка Боб" станет четвертым мультфильмом о культовом персонаже. Предыдущие части "Губка Боб – квадратные штаны", "Губка Боб в 3D" и "Губка Боб в бегах" вышли в 2004, 2015 и 2020 годах.

Премьера в зарубежном прокате намечена на 19 декабря.

Также 9 июля Netflix опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй, часть 1".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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