Вышел тизер нового "Губки Боба"

9 июля Paramount Pictures и Nickelodeon Movies представили тизер-трейлер полнометражного мультфильма "Губка Боб: В поисках квадратных штанов", сообщает Zakon.kz.

В новой части культовой франшизы коварный призрак Летучий Голландец похитит Губку Боба. Друзья Боба отправятся в большое путешествие, чтобы его спасти.

По сюжету повар кафе "Красти Краб" Губка Боб во время очередного безумного приключения сталкивается с Летучим Голландцем. Боб оказывается в ловушке злобного пирата. Его друзья отправляются в самые опасные места подводного мира, чтобы помочь товарищу вернуться домой.

Новый "Губка Боб" станет четвертым мультфильмом о культовом персонаже. Предыдущие части "Губка Боб – квадратные штаны", "Губка Боб в 3D" и "Губка Боб в бегах" вышли в 2004, 2015 и 2020 годах.

Премьера в зарубежном прокате намечена на 19 декабря.

Также 9 июля Netflix опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй, часть 1".