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Культура и шоу-бизнес

Дженна Ортега вернулась в продолжение "Уэнсдэй"

Netflix выпустил трейлер второго сезона &quot;Уэнсдей&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 02:25 Фото: Facebook/Jenna0rtega
9 июля Netflix опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй, часть 1" с полюбившейся главной героиней, сообщает Zakon.kz.

Дженна Ортега, к слову, там уже не просто актриса, а сопродюсер и сценарист. В ролике юная героиня Аддамс возвращается в академию "Невермор", поскольку новая тайна угрожает жизни того, кого она любит. По крайней мере настолько, насколько Уэнсдэй может кого‑то любить.

После спасения академии Уэнсдей чествуют как местного героя, а студенты выстраиваются в очередь, чтобы поприветствовать ее. Девушка воссоединяется со своей жизнерадостной соседкой по комнате Энид, прежде чем ее посещает трагическое видение о смертях близких.

Новые серии выйдут двумя датами. Первая – 6 августа, а вторая – 3 сентября.

В ближайшее время Netflix начнет показывать космос в прямом эфире.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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