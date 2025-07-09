Дженна Ортега вернулась в продолжение "Уэнсдэй"

9 июля Netflix опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй, часть 1" с полюбившейся главной героиней, сообщает Zakon.kz.

Дженна Ортега, к слову, там уже не просто актриса, а сопродюсер и сценарист. В ролике юная героиня Аддамс возвращается в академию "Невермор", поскольку новая тайна угрожает жизни того, кого она любит. По крайней мере настолько, насколько Уэнсдэй может кого‑то любить.

После спасения академии Уэнсдей чествуют как местного героя, а студенты выстраиваются в очередь, чтобы поприветствовать ее. Девушка воссоединяется со своей жизнерадостной соседкой по комнате Энид, прежде чем ее посещает трагическое видение о смертях близких.

Новые серии выйдут двумя датами. Первая – 6 августа, а вторая – 3 сентября.

В ближайшее время Netflix начнет показывать космос в прямом эфире.