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Культура и шоу-бизнес

Ксения Собчак и беременная Ида Галич устроили танцевальный батл

Ида Галич и Ксения Собчак устроили совместные танцы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 08:32 Фото: Instagram/galichida
6 июля в Санкт-Петербурге ведущие VK Fest Ксения Собчак и Ида Галич устроили танцевальное состязание, сообщает Zakon.kz.

За кулисами Ида, которая вот-вот станет мамой, и Ксения по очереди показывали забавные движения под хит 2000-х Freestyler. Забавное видео опубликовала у себя в Instagram 43-летняя Ксения Собчак.

Галич была одета в черный костюм, а вот ее коллега предпочла блузку в горошек и необычную юбку от японского бренда.

"В целом могли бы работать на подтанцовке у какого-нибудь молодого артиста, но пока так", – написала Ксения.
"Ксения совсем не жалеет себя, чтобы поскорее вызвать у Иды роды", – пошутили в комментариях.

А Яна Рудковская показала новые кадры с Плющенко после пластической операции.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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