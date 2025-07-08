Ксения Собчак и беременная Ида Галич устроили танцевальный батл
Фото: Instagram/galichida
6 июля в Санкт-Петербурге ведущие VK Fest Ксения Собчак и Ида Галич устроили танцевальное состязание, сообщает Zakon.kz.
За кулисами Ида, которая вот-вот станет мамой, и Ксения по очереди показывали забавные движения под хит 2000-х Freestyler. Забавное видео опубликовала у себя в Instagram 43-летняя Ксения Собчак.
Галич была одета в черный костюм, а вот ее коллега предпочла блузку в горошек и необычную юбку от японского бренда.
"В целом могли бы работать на подтанцовке у какого-нибудь молодого артиста, но пока так", – написала Ксения.
"Ксения совсем не жалеет себя, чтобы поскорее вызвать у Иды роды", – пошутили в комментариях.
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