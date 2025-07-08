Ксения Собчак и беременная Ида Галич устроили танцевальный батл

6 июля в Санкт-Петербурге ведущие VK Fest Ксения Собчак и Ида Галич устроили танцевальное состязание, сообщает Zakon.kz.

За кулисами Ида, которая вот-вот станет мамой, и Ксения по очереди показывали забавные движения под хит 2000-х Freestyler. Забавное видео опубликовала у себя в Instagram 43-летняя Ксения Собчак.

Галич была одета в черный костюм, а вот ее коллега предпочла блузку в горошек и необычную юбку от японского бренда.

"В целом могли бы работать на подтанцовке у какого-нибудь молодого артиста, но пока так", – написала Ксения.

"Ксения совсем не жалеет себя, чтобы поскорее вызвать у Иды роды", – пошутили в комментариях.

А Яна Рудковская показала новые кадры с Плющенко после пластической операции.