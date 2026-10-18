Димаш Кудайберген взволновал поклонников перед концертом

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился кадрами подготовки к новой концертной программе. С ней артист выступит в восьми странах, сообщает Zakon.kz.

Первый концерт в рамках тура "DIMENSIONS" ("Измерения") состоится уже сегодня, 18 октября 2026 года, в Кракове (Польша). Далее, как сообщает официальный сайт Димаша Кудайбергена, он отправится в Германию, Испанию, Мексику, Чили, Перу, Колумбию и Индонезию. Всего турне охватит 11 городов в восьми странах.

"Мир давно знает Димаша благодаря его выдающемуся голосу. Этот концерт призван показать человека, стоящего за этим голосом, – представить Димаша более полно и многогранно", – говорится на сайте.

В преддверии концерта в Instagram артист опубликовал кадры подготовки к шоу. В комментариях пользователи тут же оценили новую хореографию и отметили, что ждут с нетерпением тура:

Что-то интересное нас ждет! Я очень взволнован.

Это фантастика!

Димаш выглядит таким счастливым, видно, с какой душой все сделано.

Ох, будет огонь! Димаш, мы уже секунды считаем.

Димаш, надеюсь, танец Дурдараз остался в программе? Обожаю эту мощь и энергию. Без него уже даже не представляю концерт.

Мандраж нарастает!!! Волнуюсь, как будто у меня концерт!

14 октября казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился хорошей новостью – впервые он выступит с сольным концертом в Индонезии.