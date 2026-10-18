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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген взволновал поклонников перед концертом

Певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 06:55 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился кадрами подготовки к новой концертной программе. С ней артист выступит в восьми странах, сообщает Zakon.kz.

Первый концерт в рамках тура "DIMENSIONS" ("Измерения") состоится уже сегодня, 18 октября 2026 года, в Кракове (Польша). Далее, как сообщает официальный сайт Димаша Кудайбергена, он отправится в Германию, Испанию, Мексику, Чили, Перу, Колумбию и Индонезию. Всего турне охватит 11 городов в восьми странах.

"Мир давно знает Димаша благодаря его выдающемуся голосу. Этот концерт призван показать человека, стоящего за этим голосом, – представить Димаша более полно и многогранно", – говорится на сайте.

В преддверии концерта в Instagram артист опубликовал кадры подготовки к шоу. В комментариях пользователи тут же оценили новую хореографию и отметили, что ждут с нетерпением тура:

  • Что-то интересное нас ждет! Я очень взволнован.
  • Это фантастика!
  • Димаш выглядит таким счастливым, видно, с какой душой все сделано.
  • Ох, будет огонь! Димаш, мы уже секунды считаем.
  • Димаш, надеюсь, танец Дурдараз остался в программе? Обожаю эту мощь и энергию. Без него уже даже не представляю концерт.
  • Мандраж нарастает!!! Волнуюсь, как будто у меня концерт!

14 октября казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился хорошей новостью – впервые он выступит с сольным концертом в Индонезии.

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Камила Салкымбаева
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