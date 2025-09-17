#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как они с дочерью отдыхают в Нью-Йорке

Российская певица, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 05:59 Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская певица Кристина Орбакайте продолжает проводить время в Нью-Йорке вместе с 13-летней дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, сообщает Zakon.kz.

Недавно знаменитая семья встретила закат на крыше небоскреба. Новыми фотографиями певица поделилась в своих социальных сетях.

"Осенний вечер и закат в Нью-Йорке", – подписала пост 54-летняя дочь Аллы Пугачёвой.

Судя по всему, семейное путешествие подходит к концу. Родители и дочь, вероятно, скоро улетят домой в Майами. За последние полгода Орбакайте и ее семья уже успели побывать в Сингапуре, в Японии, на Бали и заглянули в Европу.

Кристина вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова двадцать лет назад в США. Пара воспитывает дочь Клавдию. Кроме того, у певицы есть двое взрослых сыновей от предыдущих браков: 34-летний Никита Пресняков и 27-летний Дени Байсаров.

Ранее супруга Дмитрия Диброва рассказала о разводе.

Аксинья Титова
