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Культура и шоу-бизнес

Ушел из жизни режиссер "Каменской" Юрий Мороз

скончался Юрий Мороз, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 18:30 Фото: Instagram/moroz_film
14 июля 2025 года режиссер и продюсер Юрий Мороз ушел из жизни на 69-м году после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Россия-Культура", незадолго до смерти ему был присвоен паллиативный статус. Диагноз онкологии ему поставили в 2023 году.

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ, а затем режиссерский факультет ВГИКа. Работал в театре "Ленком". В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Широкую известность ему принесла роль Тони в мюзикле "Принцесса цирка".

Мороз возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов. В качестве режиссера он снял первые сезоны сериала "Каменская", экранизировал роман "Братья Карамазовы", а также работал над третьим сезоном сериала "Содержанки".

С 2003 года он был женат на актрисе Виктории Исаковой. От первого брака у него есть дочь – актриса Дарья Мороз.

Ранее мы сообщали, что умер народный артист России Александр Митта.

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Асель Аукешева
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