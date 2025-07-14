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Культура и шоу-бизнес

Умер народный артист России Александр Митта

Александр Митта, кинорежиссер, умер, сын, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 11:37 Фото: wikipedia
Народный артист России кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Об этом заявил сын артиста Евгений Митта в своих социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", – говорится в публикации сына за 14 июля 2025 года.

Кинорежиссер в последнее время находился в больнице, он был госпитализирован 30 июня. Тогда его помощник Геннадий Иванов заявлял: "Мы все, его команда и студенты, молимся за него".

По данным Telegram-канала SHOT, в последние несколько дней народный артист был в состоянии сопора, близкого к коме. По словам близких, Александр Наумович чувствовал себя плохо уже довольно давно из-за рака почки. Он находился на сильнодействующих обезболивающих. Режиссеру был присвоен паллиативный статус. Где состоится прощание с легендой кинематографа, родные пока не решили.

За 52 года работы режиссер создал 20 фильмов. В 2004 году он был удостоен звания "Народный артист России" и награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за вклад в отечественный кинематограф в 2008 году.

Александр Митта окончил архитектурный факультет МИСИ в 1955 году, а после этого сразу поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1960 году.

Уже через год, в 1961 году, в киностудии "Мосфильма" был поставлен его дипломный фильм "Друг мой, Колька!" Это первый полнометражный фильм режиссера. Только за первый год фильм собрал 23 миллиона зрителей в прокате и сразу же был удостоен премии кинокритиков за лучший фильм года.

Александр Митта известен не только как режиссер, но и как сценарист.

Его перу принадлежат сценарии к фильмам "Точка, точка, запятая" (12+), "Гори, гори, моя звезда" (12+) и "Сказка странствий". В 2002 году его сериал "Граница. Таежный роман" стал номинантом премии "Ника" за лучший сценарий к многосерийному телевизионному художественному фильму.

В 2007 году Александр Митта основал киношколу, где проводятся курсы киномастерства как для профессионалов, так и любителей.

Последней работой Александра Митты стала кинокартина "Шагал – Малевич" (12+) о жизни русского художника Марка Шагала, вышедшая в прокат в 2014 году.

4 июля скончался американский композитор Марк Сноу, автор вступительной темы к сериалу "Секретные материалы".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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