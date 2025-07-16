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Культура и шоу-бизнес

Прикрывающая голую грудь 49-летняя Волочкова с молодым любовником шокировала фанатов

Анастасия Волочкова, Мальдивы, любовник , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 23:37 Фото: Instagram/volochkova_art
Известная российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала 16 июля на своей странице в Instagram пикантную фотографию, сообщает Zakon.kz.

49-летняя балерина в очередной раз отправилась на любимые Мальдивы, которые она называет своей "мальдивской дачей". В поездке ее вновь сопровождает 27-летний танцор шоу "Одержимость" Марчел Абабий. 

На снимке артистка позирует с танцором, прикрывая руками голую грудь.

Снимок вызвал бурную реакцию в комментариях: одни осудили артистку за ее вызывающее поведение, другие поддержали.

  • Вот это настоящая голая вечеринка!
  • Анастасия молодец! Пусть завидуют!
  • О боже! Какая-то приватность должна быть у взрослых людей.
  • Опять альфонса нашла. Зачем!

А ранее казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 16 июля опубликовала на своей странице в Instagram фото с киносъемок. 

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Айсулу Омарова
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