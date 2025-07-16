Фото Баян Алагузовой с неизвестным мужчиной обсуждают в Сети
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 16 июля опубликовала на своей странице в Instagram фото с киносъемок, сообщает Zakon.kz.
На снимке она позирует с мужчиной. Стоит отметить, что ради роли Алагузова изменила имидж.
"Интересно жить, интересно!" – написала она под постом.
Новая публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков актрисы.
- Удивительно, как одежда способна буквально преобразить человека!
- На этом фото – копия Айсауле!
- Какая нежная, хрупкая героиня. Думаю будет душевный, красивый фильм!
Ранее стало известно, что Баян Алагузова приехала в Павлодарскую область на съемки отечественного фильма с ее участием.
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