Фото Баян Алагузовой с неизвестным мужчиной обсуждают в Сети

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 16 июля опубликовала на своей странице в Instagram фото с киносъемок, сообщает Zakon.kz.

На снимке она позирует с мужчиной. Стоит отметить, что ради роли Алагузова изменила имидж. "Интересно жить, интересно!" – написала она под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Новая публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков актрисы. Удивительно, как одежда способна буквально преобразить человека!

На этом фото – копия Айсауле!

Какая нежная, хрупкая героиня. Думаю будет душевный, красивый фильм! Ранее стало известно, что Баян Алагузова приехала в Павлодарскую область на съемки отечественного фильма с ее участием.



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