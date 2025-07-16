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Культура и шоу-бизнес

Фото Баян Алагузовой с неизвестным мужчиной обсуждают в Сети

Баян Алагузова, киносъемки, Павлодар , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 22:10 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 16 июля опубликовала на своей странице в Instagram фото с киносъемок, сообщает Zakon.kz.

На снимке она позирует с мужчиной. Стоит отметить, что ради роли Алагузова изменила имидж. 

"Интересно жить, интересно!" – написала она под постом.

Новая публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков актрисы.

  • Удивительно, как одежда способна буквально преобразить человека!
  • На этом фото – копия Айсауле!
  • Какая нежная, хрупкая героиня. Думаю будет душевный, красивый фильм!

Ранее стало известно, что Баян Алагузова приехала в Павлодарскую область на съемки отечественного фильма с ее участием.

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Айсулу Омарова
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