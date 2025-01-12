#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
526.81
542.72
5.16
Культура и шоу-бизнес

Волочкова показала своего молодого любовника

Волочкова показала своего молодого любовника, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 21:43 Фото: Instagram/volochkova_art
Известная артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, показала своего нового возлюбленного, сообщает Zakon.kz.

Видео с ним она 12 января публикует на своей странице в Instagram. На одном из роликов она со своим возлюбленным плывет на яхте. 

"Прекрасная вечерняя мальдивская романтическая прогулка", – написала Волочкова под постом.

На другом видео Волочкова заявила, что нашла своего Ихтиандра и уже давно. На кадрах молодой человек обнимает ее за талию. 

О том, что Анастасия Волочкова намерена временно покинуть Россию и отправиться на отдых на Мальдивы, стало известно 6 января 2025 года. По ее словам, на родину артистка планирует вернуться 17 января, чтобы возобновить свои выступления. Первые фото с загадочным человеком она опубликовала 10 января. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
11-летний сын Галкина и Пугачевой на сноуборде восхитил фанатов
Культура и шоу-бизнес
22:12, Сегодня
11-летний сын Галкина и Пугачевой на сноуборде восхитил фанатов
Агутин прокомментировал информацию об угрозе потерять квартиру в Лос-Анджелесе
Культура и шоу-бизнес
18:50, Сегодня
Агутин прокомментировал информацию об угрозе потерять квартиру в Лос-Анджелесе
Фигуристка Маргарита Дробязко впервые показала дочь, которую родила в 52 года
Культура и шоу-бизнес
07:59, Сегодня
Фигуристка Маргарита Дробязко впервые показала дочь, которую родила в 52 года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: