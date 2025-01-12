Волочкова показала своего молодого любовника

Известная артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, показала своего нового возлюбленного, сообщает Zakon.kz.

Видео с ним она 12 января публикует на своей странице в Instagram. На одном из роликов она со своим возлюбленным плывет на яхте.

"Прекрасная вечерняя мальдивская романтическая прогулка", – написала Волочкова под постом.

На другом видео Волочкова заявила, что нашла своего Ихтиандра и уже давно. На кадрах молодой человек обнимает ее за талию.

О том, что Анастасия Волочкова намерена временно покинуть Россию и отправиться на отдых на Мальдивы, стало известно 6 января 2025 года. По ее словам, на родину артистка планирует вернуться 17 января, чтобы возобновить свои выступления. Первые фото с загадочным человеком она опубликовала 10 января.