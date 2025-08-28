Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 28 августа на своей странице в Instagram опубликовал атмосферные кадры луны, сообщает Zakon.kz.

Как описал фотохудожник опубликованное видео, "молодой месяц садится за горизонт, над крышами домов, а в окнах идет жизнь: кто-то ужинает, кто-то отдыхает после рабочего дня, кто-то устраивается в уютной кровати почитать книгу".

"Снял вот такой таймлапс из Астаны о том, как в одном кадре встречается что-то космическое и обыденная людская жизнь. Всем спокойной ночи", – обратился Дмитрий Доценко к подписчикам.

Поклонники творчества алматинца оставили увлекательные заметки под видео:

Кто в окне увидел девушку, занимающуюся глажкой?

Ваши работы – релакс, восторг и понимание, что нужно не только работать, но и по сторонам смотреть, много чем можно любоваться, восхищаться и удивляться! Спасибо!

Как будто две вселенные соединились.

