Общество

Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф

Город, луна, небо, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 21:29 Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 28 августа на своей странице в Instagram опубликовал атмосферные кадры луны, сообщает Zakon.kz.

Как описал фотохудожник опубликованное видео, "молодой месяц садится за горизонт, над крышами домов, а в окнах идет жизнь: кто-то ужинает, кто-то отдыхает после рабочего дня, кто-то устраивается в уютной кровати почитать книгу".

"Снял вот такой таймлапс из Астаны о том, как в одном кадре встречается что-то космическое и обыденная людская жизнь. Всем спокойной ночи", – обратился Дмитрий Доценко к подписчикам.

Поклонники творчества алматинца оставили увлекательные заметки под видео:

  • Кто в окне увидел девушку, занимающуюся глажкой?
  • Ваши работы – релакс, восторг и понимание, что нужно не только работать, но и по сторонам смотреть, много чем можно любоваться, восхищаться и удивляться! Спасибо!
  • Как будто две вселенные соединились.

Ранее ученые тоже показали таинственные изображения Земли и Луны из глубокого космоса.

Аксинья Титова
