Прикрывающая грудь 49-летняя Волочкова с молодым любовником шокировала фанатов

Известная российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала 16 июля на своей странице в Instagram пикантную фотографию, сообщает Zakon.kz.

49-летняя балерина в очередной раз отправилась на любимые Мальдивы, которые она называет своей "мальдивской дачей". В поездке ее вновь сопровождает 27-летний танцор шоу "Одержимость" Марчел Абабий.

На снимке артистка позирует с танцором, прикрывая руками грудь.

Снимок вызвал бурную реакцию в комментариях: одни осудили артистку за ее вызывающее поведение, другие поддержали.

Вот это настоящая голая вечеринка!

Анастасия молодец! Пусть завидуют!

О боже! Какая-то приватность должна быть у взрослых людей.

Опять альфонса нашла. Зачем!

А ранее казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 16 июля опубликовала на своей странице в Instagram фото с киносъемок.

