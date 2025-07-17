Умер казахстанский актер Кайрат Кемалов

Сегодня, 17 июля 2025 года, стало известно о кончине казахстанского актера кино и театра Кайрата Кемалова. Ему было 68 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом известил аким Карагандинской области. Ермаганбет Булекпаев оставил пост памяти на своей странице в Instagram.

"На 69-м году жизни не стало заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося актера Кайрата Кемалова. Он всю свою жизнь посвятил сцене и казахстанскому искусству. Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность", – написал Булекпаев.

Также отмечено, что за свою жизнь Кайрат Кемалов подарил зрителям сотни ролей: от классических до современных.

"Его мастерство, преданность профессии и любовь к людям оставили глубокий след в истории отечественного театра и кино. Память о Кайрате Кемалове останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто любил его творчество. Светлая память!" Ермаганбет Булекпаев

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