Нуреке зажигает: Коянбаев затмил концерт Дженнифер Лопес в Узбекистане
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев побывал на концерте американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он опубликовал видео с мероприятия, на котором его многие узнают. Подписчики ведущего пошутили о том, что Коянбаев затмил радость приезда певицы своим появлением:
– Ты звезда в Ташкенте!
– Как-то летом ехала на машине и случайно увидела Нурлана, и кричу ему как старому знакомому из машины: "Привет, Нурлан". И он мне так же тепло ответил: "Привет". Так было приятно.
– Джей Ло сохраняет спокойствие, а Нуреке – звезда.
– Нуреке зажигает! Казахский бизнес в Узбекистане!
– Это не концерт Джей Ло! Это твой концерт!
Ранее, в 2024 году, сообщалось, что Коянбаев был назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии.
