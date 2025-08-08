Нуреке зажигает: Коянбаев затмил концерт Дженнифер Лопес в Узбекистане

Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев побывал на концерте американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал видео с мероприятия, на котором его многие узнают. Подписчики ведущего пошутили о том, что Коянбаев затмил радость приезда певицы своим появлением:

– Ты звезда в Ташкенте!

– Как-то летом ехала на машине и случайно увидела Нурлана, и кричу ему как старому знакомому из машины: "Привет, Нурлан". И он мне так же тепло ответил: "Привет". Так было приятно. – Джей Ло сохраняет спокойствие, а Нуреке – звезда. – Нуреке зажигает! Казахский бизнес в Узбекистане! – Это не концерт Джей Ло! Это твой концерт!

Ранее, в 2024 году, сообщалось, что Коянбаев был назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии.