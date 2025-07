Джей Ло начала первый за 6 лет тур и финиширует в Алматы

На днях американская певица Дженнифер Лопес отправилась в свой первый за шесть лет гастрольный тур, завершением которого станет шоу в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В рамках программы Up All Night первым делом певица посетила испанскую Понтеведру и покорила зрителей масштабным шоу. Красочными видео певица поделилась в своих соцсетях.

Тур стал поддержкой ее девятого студийного альбома This Is Me... Now, который вышел в феврале 2024 года. Up All Night должен был начаться еще в мае прошлого года, но певица решил перенести гастроли, чтобы провести больше времени с семьей.

Дженнифер даст 20 концертов, включая финальный в Алматы 10 августа.

1 августа планируется шоу американской поп-звезды в столичном Astana Arena.