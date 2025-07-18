Измена в прямом эфире: камера поймала женатого миллиардера с коллегой

На концерте рок-группы Coldplay произошел инцидент, обернувшийся громким скандалом для генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона. "Камера для поцелуев" случайно зафиксировала женатого миллиардера в объятиях главы HR-отдела Кристин Кебот, сообщает Zakon.kz.

Ролик мгновенно разлетелся по Сети.

Как только камера остановилась на паре, Байрон заметно запаниковал, пытаясь спрятаться. Его спутница просто отвернулась.

Солист группы Крис Мартин, заметив эту сцену, пошутил со сцены:

"Или у них роман, или они просто очень застенчивые".

Couple caught on kiss cam at Coldplay concert dodges out of sight as Chris Martin wonders if they’re ‘having an affair’ https://t.co/JNqFmDCJus pic.twitter.com/DtPsFJp0lj — New York Post (@nypost) July 17, 2025

Из соцсетей известно, что Байрон занимает должность генерального директора компании Astronomer, которая специализируется на инфраструктуре данных и помогает бизнесам управлять своими конвейерами данных. Он женат на Меган Кэрриган Байрон, они воспитывают двоих детей. После случившегося его супруга удалила свою фамилию Байрон из профиля на Facebook.

Видео моментально завирусилось в Сети и вызвало волну осуждающих комментариев.

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