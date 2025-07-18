#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Культура и шоу-бизнес

Измена в прямом эфире: камера поймала женатого миллиардера с коллегой

любовники из США, измена в прямом эфире на концерте, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 13:28 Фото: pexels
На концерте рок-группы Coldplay произошел инцидент, обернувшийся громким скандалом для генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона. "Камера для поцелуев" случайно зафиксировала женатого миллиардера в объятиях главы HR-отдела Кристин Кебот, сообщает Zakon.kz.

Ролик мгновенно разлетелся по Сети.

Как только камера остановилась на паре, Байрон заметно запаниковал, пытаясь спрятаться. Его спутница просто отвернулась.

Солист группы Крис Мартин, заметив эту сцену, пошутил со сцены:

"Или у них роман, или они просто очень застенчивые".

Из соцсетей известно, что Байрон занимает должность генерального директора компании Astronomer, которая специализируется на инфраструктуре данных и помогает бизнесам управлять своими конвейерами данных. Он женат на Меган Кэрриган Байрон, они воспитывают двоих детей. После случившегося его супруга удалила свою фамилию Байрон из профиля на Facebook.

Видео моментально завирусилось в Сети и вызвало волну осуждающих комментариев.

Ранее блогер из Семея Лаура Еркебулан опубликовала шуточный ролик про "трудную" жизнь подростков. Ее старания не прошли даром и нашли большой отклик среди пользователей Казнета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Лило и Стич" стал самым кассовым фильмом 2025 года
Культура и шоу-бизнес
11:29, Сегодня
"Лило и Стич" стал самым кассовым фильмом 2025 года
Димаш Кудайберген едет в Кыргызстан
Культура и шоу-бизнес
08:51, Сегодня
Димаш Кудайберген едет в Кыргызстан
Вышел трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето
Культура и шоу-бизнес
08:28, Сегодня
Вышел трейлер фильма "Трон: Арес" с Джаредом Лето
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: