"Проснулся – устал": казахстанский блогер пошутила про подростков, и все узнали своих

Блогер из Семея Лаура Еркебулан опубликовала шуточный ролик про "трудную" жизнь подростков. Ее старания не прошли даром и нашли большой отклик среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Так, 18 июля 2025 года на ее странице в Instagram была размещена публикация с подписью: "Обычный день любого подростка".

В кадре Еркебулан изображает подростка, который устает от любого движения и поступка. Проснулся – устал, поел – устал, еще и поспал. И так далее.

"Или у вас по-другому?" – уточняет блогер.

Но комментаторы в унисон заявили, что у всех аналогичная картина.

Ежесекундно устающие подростки.

Энергосберегающий режим всегда.

Прям моя дочурка. И смех, и грех.

Поесть еще надо заставить, а вот есть с утра чипсы и сухари – это запросто.

И так каждый день. Еще всегда недовольная.

Вот точно про мою дочь.

Точно так.

100%.

Материал по теме Казахстанский блогер оштрафован за распространение ложной информации

Немного ранее казахстанский блогер Дулат Тантаев, более известный в социальных сетях как Юный Повар, поделился с подписчиками новым рецептом. На этот раз Тантаев в своем кулинарном блоге рассказал, как замариновать огурцы и помидоры на зиму.