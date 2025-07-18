"Проснулся – устал": казахстанский блогер пошутила про подростков, и все узнали своих
Фото: pexels
Блогер из Семея Лаура Еркебулан опубликовала шуточный ролик про "трудную" жизнь подростков. Ее старания не прошли даром и нашли большой отклик среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
Так, 18 июля 2025 года на ее странице в Instagram была размещена публикация с подписью: "Обычный день любого подростка".
В кадре Еркебулан изображает подростка, который устает от любого движения и поступка. Проснулся – устал, поел – устал, еще и поспал. И так далее.
"Или у вас по-другому?" – уточняет блогер.
Но комментаторы в унисон заявили, что у всех аналогичная картина.
- Ежесекундно устающие подростки.
- Энергосберегающий режим всегда.
- Прям моя дочурка. И смех, и грех.
- Поесть еще надо заставить, а вот есть с утра чипсы и сухари – это запросто.
- И так каждый день. Еще всегда недовольная.
- Вот точно про мою дочь.
- Точно так.
- 100%.
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