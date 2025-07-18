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Общество

"Проснулся – устал": казахстанский блогер пошутила про подростков, и все узнали своих

смех, видео, блогеры, подростки, жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 12:48 Фото: pexels
Блогер из Семея Лаура Еркебулан опубликовала шуточный ролик про "трудную" жизнь подростков. Ее старания не прошли даром и нашли большой отклик среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Так, 18 июля 2025 года на ее странице в Instagram была размещена публикация с подписью: "Обычный день любого подростка".

В кадре Еркебулан изображает подростка, который устает от любого движения и поступка. Проснулся – устал, поел – устал, еще и поспал. И так далее.

"Или у вас по-другому?" – уточняет блогер.

Но комментаторы в унисон заявили, что у всех аналогичная картина.

  • Ежесекундно устающие подростки.
  • Энергосберегающий режим всегда.
  • Прям моя дочурка. И смех, и грех.
  • Поесть еще надо заставить, а вот есть с утра чипсы и сухари – это запросто.
  • И так каждый день. Еще всегда недовольная.
  • Вот точно про мою дочь.
  • Точно так.
  • 100%.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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