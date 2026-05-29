Что посмотреть: 10 триллеров с сюжетными поворотами, которые невозможно предугадать
Как пишет Лайфхакер, лучшие фильмы жанра после финальных сцен не просто шокируют зрителя, а заставят его полностью переосмыслить все увиденное.
Первое место заняла "Исчезнувшая" Дэвида Финчера ("Бойцовский клуб"). История начинается как мрачный детектив об исчезновении Эми Данн в исполнении Розамунд Пайк.
Главным подозреваемым постепенно становится ее муж Ник, которого сыграл Бен Аффлек. Но затем сюжет резко меняет направление и превращается в холодную психологическую войну людей, готовых уничтожить друг друга.
На втором месте стоят "Пленницы" Дени Вильнёва (сотдателя "Дюны"). В фильме, рассказывающем о поисках двух пропавших девочек, каждая новая улика лишь сильнее запутывает происходящее.
Третью строчку занял "Престиж" Кристофера Нолана ("Оппенгеймер"). В издании отметили, что сам фильм устроен как сложный фокус: с отвлечением внимания, скрытыми подсказками и финальным разоблачением
В списке также южнокорейский "Олдбой" с одним из самых шокирующих финалов в истории жанра, культовое "Шестое чувство", ставшее эталоном неожиданных развязок, а также "Остров проклятых".
Полный список выглядит так:
- "Исчезнувшая" (Gone Girl, 2014).
- "Пленницы" (Prisoners, 2013).
- "Престиж" (The Prestige, 2006).
- "Олдбой" (Oldeuboi, 2003).
- "Подозрительные лица" (The Usual Suspects, 1995).
- "Шестое чувство" (The Sixth Sense, 1999).
- "Малхолланд Драйв" (Mulholland Dr., 2001).
- "Остров проклятых" (Shutter Island, 2009).
- "Связь" (Coherence, 2012).
- "Игра" (The Game, 1997).
