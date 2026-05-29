Культура и шоу-бизнес

Что посмотреть: 10 триллеров с сюжетными поворотами, которые невозможно предугадать

Фильм, актеры, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 06:54 Фото: кадр из фильма "Престиж"
Издание Collider опубликовало список 10 самых непредсказуемых триллеров, в которых просчитать сюжетные повороты заранее практически невозможно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, лучшие фильмы жанра после финальных сцен не просто шокируют зрителя, а заставят его полностью переосмыслить все увиденное.

Первое место заняла "Исчезнувшая" Дэвида Финчера ("Бойцовский клуб"). История начинается как мрачный детектив об исчезновении Эми Данн в исполнении Розамунд Пайк.

Главным подозреваемым постепенно становится ее муж Ник, которого сыграл Бен Аффлек. Но затем сюжет резко меняет направление и превращается в холодную психологическую войну людей, готовых уничтожить друг друга.

На втором месте стоят "Пленницы" Дени Вильнёва (сотдателя "Дюны"). В фильме, рассказывающем о поисках двух пропавших девочек, каждая новая улика лишь сильнее запутывает происходящее.

Третью строчку занял "Престиж" Кристофера Нолана ("Оппенгеймер"). В издании отметили, что сам фильм устроен как сложный фокус: с отвлечением внимания, скрытыми подсказками и финальным разоблачением

В списке также южнокорейский "Олдбой" с одним из самых шокирующих финалов в истории жанра, культовое "Шестое чувство", ставшее эталоном неожиданных развязок, а также "Остров проклятых".

Полный список выглядит так:

  1. "Исчезнувшая" (Gone Girl, 2014).
  2. "Пленницы" (Prisoners, 2013).
  3. "Престиж" (The Prestige, 2006).
  4. "Олдбой" (Oldeuboi, 2003).
  5. "Подозрительные лица" (The Usual Suspects, 1995).
  6. "Шестое чувство" (The Sixth Sense, 1999).
  7. "Малхолланд Драйв" (Mulholland Dr., 2001).
  8. "Остров проклятых" (Shutter Island, 2009).
  9. "Связь" (Coherence, 2012).
  10. "Игра" (The Game, 1997).

Ранее актер Николас Кейдж признался, что официально изменил имя и фамилию.

Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
