Кристина Орбакайте покинула США

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях новыми подробностями семейного путешествия, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артистка рассказала, что вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией они прибыли в Сингапур.⠀

"Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку", – написала Орбакайте, сопроводив пост свежими снимками из центра города.⠀

Еще 17 июля певица публиковала фотографии с острова Бали, где отдыхала на водопаде Себату. До этого звездная семья успела побывать в Японии.⠀

Поклонники артистки активно следят за ее путешествием, оставляя теплые комментарии и пожелания в адрес семьи.⠀

Напомним, что певица постоянно проживает в США.

А ранее Баян и Турсенгали Алагузовы восхитили фанатов фото из аула.

