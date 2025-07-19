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Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте покинула США

Кристина Орбакайте, США, Сингапур , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 01:09 Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях новыми подробностями семейного путешествия, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артистка рассказала, что вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией они прибыли в Сингапур.⠀

"Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку", – написала Орбакайте, сопроводив пост свежими снимками из центра города.⠀

Еще 17 июля певица публиковала фотографии с острова Бали, где отдыхала на водопаде Себату. До этого звездная семья успела побывать в Японии.⠀

Поклонники артистки активно следят за ее путешествием, оставляя теплые комментарии и пожелания в адрес семьи.⠀

Напомним, что певица постоянно проживает в США. 

А ранее Баян и Турсенгали Алагузовы восхитили фанатов фото из аула. 

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Айсулу Омарова
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