Кристина Орбакайте покинула США
Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась в социальных сетях новыми подробностями семейного путешествия, сообщает Zakon.kz.
В Instagram артистка рассказала, что вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией они прибыли в Сингапур.⠀
"Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку", – написала Орбакайте, сопроводив пост свежими снимками из центра города.⠀
Еще 17 июля певица публиковала фотографии с острова Бали, где отдыхала на водопаде Себату. До этого звездная семья успела побывать в Японии.⠀
Поклонники артистки активно следят за ее путешествием, оставляя теплые комментарии и пожелания в адрес семьи.⠀
Напомним, что певица постоянно проживает в США.
А ранее Баян и Турсенгали Алагузовы восхитили фанатов фото из аула.
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