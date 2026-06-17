Умер отец Умы Турман и один из главных исследователей буддизма Роберт Турман

Выдающийся буддолог, профессор Колумбийского университета и отец актрисы Умы Турман Роберт Турман скончался в США на 85-м году жизни. Он посвятил десятилетия изучению тибетского буддизма и считался одним из самых влиятельных западных исследователей этой культуры, сообщает Zakon.kz.

Американский ученый умер утром 16 июня в Вудстоке, штат Нью-Йорк. О его смерти сообщил культурный центр Tibet House US, одним из основателей которого он был, пишет People.

Более 30 лет Турман возглавлял кафедру индо-тибетских буддийских исследований в Колумбийском университете, где преподавал до 2020 года. За это время он стал одним из ключевых популяризаторов тибетской философии на Западе.

"Ученый неоднократно подчеркивал, что тибетская культура строится на принципах ненасилия, альтруизма, равенства и личной свободы, поэтому ее сохранение имеет особое значение", – пишет издание.

С 1967 года и до конца жизни Турман был женат на Нене Турман. В браке у пары родились четверо детей, среди которых – голливудская актриса Ума Турман.

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