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Культура и шоу-бизнес

Крестный приехал: Лиза Арзамасова запечатлела встречу дочери с Романом Костомаровым

Лиза Арзамасова, Роман Костамаров, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 18:19 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Лиза Арзамасова 22 июля опубликовала в Instagram редкое семейное фото, сообщает Zakon.kz.

На снимке запечатлены она сама, ее дочь Лия, ее муж Илья Авербух, а также фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной.

"Из разряда ооочень домашних снимков. Лиечку приехал крестный проведать с прекрасной Оксаной и детками. Братики не в кадре, потому что были заняты игрой в футбол", – написала актриса под постом.

Снимок вызвал теплый отклик у подписчиков, многие из которых отметили, как трогательно выглядит встреча двух семей. Лия – младшая дочь Арзамасовой и Ильи Авербуха, у которого с Костомаровым давняя дружба по фигурному катанию.

А ранее известный казахстанский продюсер Баян Алагузова достаточно откровенна со своими подписчиками. Актриса сегодня, 22 июля 2025 года, показала личную переписку с мужем, а потом ответила на три основных вопроса, которые чаще всего задают ей пользователи соцсетей. 

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Айсулу Омарова
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