Президент Кыргызстана сделал неожиданный подарок Димашу Кудайбергену

Казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген 22 июля удостоен почетного звания "Народный артист Кыргызской Республики", сообщает Zakon.kz.

Звание присвоено указом президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Награду артисту в Чолпон Ате, на грандиозном финале IV Международного музыкального фестиваля "Мейкин Азия" вручил государственный секретарь республики Марат Иманкулов.

На церемонии также присутствовал министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

А ранее стало известно, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет.

