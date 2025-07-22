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Культура и шоу-бизнес

Президент Кыргызстана сделал неожиданный подарок Димашу Кудайбергену

Димаш Кудайберген, народный артист, Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 00:05 Фото: dimashnews.com
Казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген 22 июля удостоен почетного звания "Народный артист Кыргызской Республики", сообщает Zakon.kz.

Звание присвоено указом президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Награду артисту в Чолпон Ате, на грандиозном финале IV Международного музыкального фестиваля "Мейкин Азия" вручил государственный секретарь республики Марат Иманкулов.

На церемонии также присутствовал министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

А ранее стало известно, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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