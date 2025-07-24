#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.93
636.71
6.83
Культура и шоу-бизнес

Умер легенда рестлинга Халк Хоган

Халк Хоган, смерть , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 22:00 Фото: Instagram/hulkhogan
На 72-м году жизни скончался американский рестлер и актер Терри Джин Боллеа, известный во всем мире под сценическим именем Халк Хоган, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает портал TMZ.

По информации издания, врачи были вызваны рано утром в дом Хогана в городе Клируотер (штат Флорида) из-за остановки сердца. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Известно, что в мае Хоган перенес хирургическое вмешательство на шейном отделе позвоночника. СМИ неоднократно сообщали о тяжелом состоянии рестлера, однако его супруга Скай не так давно опровергала слухи о коме. Представитель актера также заявлял, что операция была плановой и направлена на улучшение самочувствия.

Халк Хоган родился 11 августа 1953 года. Дебютировал в рестлинге в 1977 году и стал одной из ключевых фигур в истории американского профессионального рестлинга. Первый титул чемпиона мира в WWF он завоевал в 1984 году. В общей сложности он 12 раз становился чемпионом мира – по шесть раз в WWF и WCW, долгое время удерживая рекорд по продолжительности чемпионства.

Помимо карьеры на ринге, Хоган активно снимался в кино и телесериалах. Его дебют состоялся в 1982 году в фильме "Рокки 3". Он также сыграл в таких проектах, как "Команда "А", "Крутой Уокер", "Коммандо из пригорода" и "Неистребимый шпион".

Ранее сообщалось, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Борат" теперь качок – Саша Барон Коэн шокировал Сеть новой формой
Культура и шоу-бизнес
15:31, Сегодня
"Борат" теперь качок – Саша Барон Коэн шокировал Сеть новой формой
"Не будете деда позорить?": 70-летний Игорь Крутой показал повзрослевших внучек
Культура и шоу-бизнес
15:26, Сегодня
"Не будете деда позорить?": 70-летний Игорь Крутой показал повзрослевших внучек
Димаш Кудайберген ответил на вопрос о ссоре с Крутым и хейт из-за "Народного артиста Кыргызстана"
Культура и шоу-бизнес
14:04, Сегодня
Димаш Кудайберген ответил на вопрос о ссоре с Крутым и хейт из-за "Народного артиста Кыргызстана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: