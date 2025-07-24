Умер легенда рестлинга Халк Хоган

На 72-м году жизни скончался американский рестлер и актер Терри Джин Боллеа, известный во всем мире под сценическим именем Халк Хоган, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает портал TMZ.

По информации издания, врачи были вызваны рано утром в дом Хогана в городе Клируотер (штат Флорида) из-за остановки сердца. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Известно, что в мае Хоган перенес хирургическое вмешательство на шейном отделе позвоночника. СМИ неоднократно сообщали о тяжелом состоянии рестлера, однако его супруга Скай не так давно опровергала слухи о коме. Представитель актера также заявлял, что операция была плановой и направлена на улучшение самочувствия.

Халк Хоган родился 11 августа 1953 года. Дебютировал в рестлинге в 1977 году и стал одной из ключевых фигур в истории американского профессионального рестлинга. Первый титул чемпиона мира в WWF он завоевал в 1984 году. В общей сложности он 12 раз становился чемпионом мира – по шесть раз в WWF и WCW, долгое время удерживая рекорд по продолжительности чемпионства.

Помимо карьеры на ринге, Хоган активно снимался в кино и телесериалах. Его дебют состоялся в 1982 году в фильме "Рокки 3". Он также сыграл в таких проектах, как "Команда "А", "Крутой Уокер", "Коммандо из пригорода" и "Неистребимый шпион".

Ранее сообщалось, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет.

