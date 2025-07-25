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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов зажжет на концерте Джастина Тимберлейка

Казахстанский певец, шоумен, артист, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 06:30 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов нрешил отметить свой день рождения в необычном путешествии, подарив себе поездку в Грузию, куда поехал вместе с супругой Акерке Буркитбай и друзьями, сообщает Zakon.kz.

Как признался Али, он никогда ранее не бывал в Грузии, но сейчас эта страна произвела на него сильное впечатление.

"В Тбилиси очень красиво, колоритно, нет ощущения, что это постсоветское пространство. Уже прям Европа, люди говорят на английском", – сказал артист.

Выяснилось, что основной целью поездки стал концерт мирового певца Джастина Тимберлейка. Это первое масштабное зарубежное музыкальное шоу, которое посетит Али.

"Я в первый раз буду на большом зарубежном концерте. Никогда в жизни не был, только один раз в Алматы на концерте Ne-Yo", – рассказал старший сын Розы Рымбаевой.

Ранее Сабина Алтынбекова рассказала о любви всей жизни.

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Аксинья Титова
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