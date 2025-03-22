Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом

Фото: Instagram/aliokapov

Казахстанские артисты Али Окапов и его супруга Акерке Буркитбай порадовали подписчиков атмосферным видеопоздравлением с Наурызом. Они исполнили казахские мелодии на традиционных инструментах, сообщает Zakon.kz.

Видеооткрытку супруги опубликовали в своих Instagram. "Светлый праздник Наурыз – время обновления, тепла и новых надежд. Пусть в вашем доме всегда царят гармония, счастье и достаток, а сердце наполняется радостью и светлыми мечтами. Пусть каждый день приносит добро и благополучие!", – поздравили казахстанцев супруги. Они исполнили мелодию на знаменитую песню "Агугай". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EXEED Kazakhstan (@exeed.kz) Помимо этого, Али Окапов и Акерке Буркитбай продолжают радовать аудиторию не только своими индивидуальными достижениями, но и совместными творческими проектами, привлекая интерес к казахской музыке. Ранее Акерке Буркитбай саркастично пошутила над Али Окаповым.

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