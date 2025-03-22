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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 03:20 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанские артисты Али Окапов и его супруга Акерке Буркитбай порадовали подписчиков атмосферным видеопоздравлением с Наурызом. Они исполнили казахские мелодии на традиционных инструментах, сообщает Zakon.kz.

Видеооткрытку супруги опубликовали в своих Instagram.

"Светлый праздник Наурыз – время обновления, тепла и новых надежд. Пусть в вашем доме всегда царят гармония, счастье и достаток, а сердце наполняется радостью и светлыми мечтами. Пусть каждый день приносит добро и благополучие!", – поздравили казахстанцев супруги.

Они исполнили мелодию на знаменитую песню "Агугай".

Помимо этого, Али Окапов и Акерке Буркитбай продолжают радовать аудиторию не только своими индивидуальными достижениями, но и совместными творческими проектами, привлекая интерес к казахской музыке.

Ранее Акерке Буркитбай саркастично пошутила над Али Окаповым.

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Аксинья Титова
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