Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанские артисты Али Окапов и его супруга Акерке Буркитбай порадовали подписчиков атмосферным видеопоздравлением с Наурызом. Они исполнили казахские мелодии на традиционных инструментах, сообщает Zakon.kz.
Видеооткрытку супруги опубликовали в своих Instagram.
"Светлый праздник Наурыз – время обновления, тепла и новых надежд. Пусть в вашем доме всегда царят гармония, счастье и достаток, а сердце наполняется радостью и светлыми мечтами. Пусть каждый день приносит добро и благополучие!", – поздравили казахстанцев супруги.
Они исполнили мелодию на знаменитую песню "Агугай".
Помимо этого, Али Окапов и Акерке Буркитбай продолжают радовать аудиторию не только своими индивидуальными достижениями, но и совместными творческими проектами, привлекая интерес к казахской музыке.
Ранее Акерке Буркитбай саркастично пошутила над Али Окаповым.
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