Фотосессия 88-летнего Нургали Нусипжанова с молодой женой восхитила казахстанцев
Фото: Instagram/nurgali_nusipzhanov_official
Советский и казахский певец, народный артист Республики Казахстан Нургали Нусипжанов с молодой женой Жадырой Сейдеш приняли участие в необычной фотосессии, сообщает Zakon.kz.
Прославленный 88-летний артист и его 43-летняя спутница примерили национальные костюмы и попозировали в интерьере с казахским колоритом.
"Творческий процесс охватывает ряд сфер. Став сыном народа, создавать новые работы и неустанно трудиться – мой сыновний долг...", – написал певец.
Подписчики Нургали Нусипжанова восхитились свежими кадрами семьи артиста.
- Нургали, поднимай настроение со своей Жадырой, пой свою песню и радуй народ! Прекрасная фотосессия, которая останется в истории культуры.
- Замечательно, Жадыра, ты заставила лицо Нурагали сиять. Желаем вам счастливых долгих лет жизни.
- Идеальная пара.
- Очень красиво.
- Очень подходящая пара!
- Всегда сияйте ярко вместе.
Нургали Нусипжанов в 82 года женился на 37-летней журналистке Жадыре Сейдеш в 2019 году. Тогда в обществе отметили, что артист заметно похорошел после женитьбы на женщине с разницей в возрасте в 45 лет.
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