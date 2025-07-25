Фотосессия 88-летнего Нургали Нусипжанова с молодой женой восхитила казахстанцев

Советский и казахский певец, народный артист Республики Казахстан Нургали Нусипжанов с молодой женой Жадырой Сейдеш приняли участие в необычной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Прославленный 88-летний артист и его 43-летняя спутница примерили национальные костюмы и попозировали в интерьере с казахским колоритом.

"Творческий процесс охватывает ряд сфер. Став сыном народа, создавать новые работы и неустанно трудиться – мой сыновний долг...", – написал певец.

Подписчики Нургали Нусипжанова восхитились свежими кадрами семьи артиста.

Нургали, поднимай настроение со своей Жадырой, пой свою песню и радуй народ! Прекрасная фотосессия, которая останется в истории культуры.

Замечательно, Жадыра, ты заставила лицо Нурагали сиять. Желаем вам счастливых долгих лет жизни.

Идеальная пара.

Очень красиво.

Очень подходящая пара!

Всегда сияйте ярко вместе.

Нургали Нусипжанов в 82 года женился на 37-летней журналистке Жадыре Сейдеш в 2019 году. Тогда в обществе отметили, что артист заметно похорошел после женитьбы на женщине с разницей в возрасте в 45 лет.