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Культура и шоу-бизнес

Фотосессия 88-летнего Нургали Нусипжанова с молодой женой восхитила казахстанцев

певец Нургали Нусипжанов с женой, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:55 Фото: Instagram/nurgali_nusipzhanov_official
Советский и казахский певец, народный артист Республики Казахстан Нургали Нусипжанов с молодой женой Жадырой Сейдеш приняли участие в необычной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Прославленный 88-летний артист и его 43-летняя спутница примерили национальные костюмы и попозировали в интерьере с казахским колоритом.

"Творческий процесс охватывает ряд сфер. Став сыном народа, создавать новые работы и неустанно трудиться – мой сыновний долг...", – написал певец.

Подписчики Нургали Нусипжанова восхитились свежими кадрами семьи артиста.

  • Нургали, поднимай настроение со своей Жадырой, пой свою песню и радуй народ! Прекрасная фотосессия, которая останется в истории культуры.
  • Замечательно, Жадыра, ты заставила лицо Нурагали сиять. Желаем вам счастливых долгих лет жизни.
  • Идеальная пара.
  • Очень красиво.
  • Очень подходящая пара!
  • Всегда сияйте ярко вместе.

Нургали Нусипжанов в 82 года женился на 37-летней журналистке Жадыре Сейдеш в 2019 году. Тогда в обществе отметили, что артист заметно похорошел после женитьбы на женщине с разницей в возрасте в 45 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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