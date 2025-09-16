"Подарил мне главное": молодая жена трогательно поздравила Евгения Петросяна с 80-летием

Советский и российский артист, юморист, Народный артист РСФСР Евгений Петросян сегодня, 16 сентября 2025 года, отмечает юбилей – 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Его 36-летняя жена Татьяна Брухунова посвятила супругу пост с трогательными словами.

"Я счастливый человек. Второе десятилетие иду рядом с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное, – возможность стать матерью. С Днем рождения, Волшебник!" – написала она под совместным фото в Instagram.

Семья юмориста решила провести его день рождения на природе в России, в Тверской области. Петросян опубликовал видео поездки на лодке по ледниковому озеру, поделившись, что очень любит находиться на природе.

В августе семья Петросяна провела отпуск за границей. Юморист, обычно скупой на фото с детьми, все же порадовал подписчиков совместным фото.