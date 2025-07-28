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Культура и шоу-бизнес

Сын Софи Лорен обвенчался в Грузии с фитнес-инструктором

Сын Софи Лорен обвенчался в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 05:05 Фото: Х/CarloPonti
26 июля сын итальянской актрисы Софи Лорен дирижер Карло Понти обвенчался в Грузии с фитнес-тренером Мариам Шарманашвили, сообщает Zakon.kz.

Церемония прошла в монастыре Самтавро в Мцхете, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет грузинское издание Ambebi. Пара познакомилась в 2021 году в социальных сетях. Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет. Ему 57, а ей 37 лет.

Понти – оркестровый дирижер, сын покойного кинопродюсера Карло Понти-старшего и итальянской актрисы Софи Лорен. С 2000 по 2018 год был младшим дирижером Российского национального оркестра, с 2013 года работает в США. Шарманашвили – инструктор зумбы, у нее двое сыновей.

По данным издания, Понти перед венчанием принял православие.

Фото: ambebi.ge

Вторая свадьба должна состояться в сентябре в Женеве, туда пара перенесла официальную часть бракосочетания. Там ожидается присутствие самой 90-летней Софи Лорен.

23 июля Ксения Собчак поздравила своего супруга Константина Богомолова с юбилеем, опубликовав в личном блоге трогательный пост.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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