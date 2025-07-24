Собчак чувственно обратилась к мужу

23 июля Ксения Собчак поздравила своего супруга Константина Богомолова с юбилеем, опубликовав в личном блоге трогательный пост, сообщает Zakon.kz.

Собчак утверждает, что рядом с мужем чувствует себя настоящей женщиной. За это она отплачивает ему любовью и преданностью.

Вместе с признанием Ксения поделилась редким семейным фото, на котором запечатлены сам именинник, его дочь от актрисы Дарьи Мороз Анна, а также Платон – сын Собчак от первого брака. Ранее она рассказывала, что дети быстро нашли общий язык и легко проводят время вместе, без малейшего дискомфорта.

Таким образом блондинка в шоколаде призналась в любви к мужу и заявила, что рядом с ним может чувствовать себя хрупкой девочкой, которой не нужно стоять за себя самой. Режиссеру исполнилось 50 лет.

Богомолов поспешил отреагировать на эмоциональное послание супруги.

"Счастье мое", – коротко написал он в комментариях.

Пара познакомилась в 2014 году. Тогда Собчак брала у режиссера интервью. А вот яркая история их романа началась несколько лет спустя. Ксения Анатольевна рассказывала, что долгое время они с Константином Юрьевичем просто переписывались, а после поняли, что это и есть та самая любовь.

В 2019 году Собчак и Богомолов сыграли пышную свадьбу. Торжество можно по праву назвать одним из самых эпатажных в шоу-бизнесе.

Недавно 79-летняя Шер произвела фурор на модной вечеринке.