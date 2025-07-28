"Вы светитесь счастьем": фанаты растроганы новыми фото Земфиры и Ренаты Литвиновой
Фото: pexels
48-летняя рок-певица Земфира и 58-летняя актриса Рената Литвинова рассказали о совместном отдыхе на острове в Средиземном море. Знаменитости опубликовали в социальных сетях фотографии с отдыха на Корсике, сообщает Zakon.kz.
Так, исполнительница хита "Прости меня, моя любовь" ограничилась селфи на фоне моря.
"Самое счастливое время в моей жизни", – написала она в подписи к публикации.
Что касается Литвиной, то она предстала перед зрителями в море с сигаретой в зубах и бокалом шампанского в руке.
"Рок-н-ролл. Спасибо, Корсика", – добавила заслуженная артистка России.
- Земфира улыбается, это круто.
- Боже, как же радостно видеть ваше счастливое лицо, Земфира! Увидела и сама расплылась в улыбке!
- Видеть счастливую Земфиру – счастье.
- Вы светитесь счастьем.
- Вообще, самое поразительное для меня то, насколько сейчас она выглядит действительно счастливой! Мне кажется, что я с начала ее карьеры не видела в ней столько принятия и понимания себя, как вот сейчас. Очень рада за нее!
- Море обнимет и закопает в пески.
- Знать толк в удовольствиях – это дар!
- Легенда, – пишут пользователи Сети под двумя постами.
Ранее мы рассказывали, что с концертами в Казахстане популярной рок-певице Земфире не везет. 18 июня 2025 года композитор объявила об этом лично. Она заявила, что музыкальный вечер на 6 июля в Алматы отменен.
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