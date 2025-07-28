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Культура и шоу-бизнес

"Вы светитесь счастьем": фанаты растроганы новыми фото Земфиры и Ренаты Литвиновой

Земфира, отдых, Корсика, море, Литвинова, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 12:07 Фото: pexels
48-летняя рок-певица Земфира и 58-летняя актриса Рената Литвинова рассказали о совместном отдыхе на острове в Средиземном море. Знаменитости опубликовали в социальных сетях фотографии с отдыха на Корсике, сообщает Zakon.kz.

Так, исполнительница хита "Прости меня, моя любовь" ограничилась селфи на фоне моря.

"Самое счастливое время в моей жизни", – написала она в подписи к публикации.

Что касается Литвиной, то она предстала перед зрителями в море с сигаретой в зубах и бокалом шампанского в руке.

"Рок-н-ролл. Спасибо, Корсика", – добавила заслуженная артистка России.

  • Земфира улыбается, это круто.
  • Боже, как же радостно видеть ваше счастливое лицо, Земфира! Увидела и сама расплылась в улыбке!
  • Видеть счастливую Земфиру – счастье.
  • Вы светитесь счастьем.
  • Вообще, самое поразительное для меня то, насколько сейчас она выглядит действительно счастливой! Мне кажется, что я с начала ее карьеры не видела в ней столько принятия и понимания себя, как вот сейчас. Очень рада за нее!
  • Море обнимет и закопает в пески.
  • Знать толк в удовольствиях – это дар!
  • Легенда, – пишут пользователи Сети под двумя постами.

Ранее мы рассказывали, что с концертами в Казахстане популярной рок-певице Земфире не везет. 18 июня 2025 года композитор объявила об этом лично. Она заявила, что музыкальный вечер на 6 июля в Алматы отменен.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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