Культура и шоу-бизнес

Рената Литвинова интригующе поздравила поклонников с наступающим Новым годом из Парижа

Рената Литвинова, актриса, режиссер, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 07:56 Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall
Последние годы российская актриса и режиссер Рената Литвинова живет во Франции, где давно приобрела квартиру. В канун Нового года она записала ролик, в котором поздравила поклонников с наступающими праздниками и ответила на их вопросы, сообщает Zakon.kz.

Артистка призналась, что ежедневно находит время для спорта и косметических процедур. Не обошли поклонники стороной и вопрос о ее отношении к родине. Она призналась, что скучает по России.

Тем не менее звезда отметила: она давно мечтала состариться в столице Франции.

"Боже, я всегда говорила, что у меня будет шампанское на столе, и, что будут таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи. Господи! И радоваться этой жизни, что и вам всем советую!", – поделилась актриса.

По словам Литвиновой, она не прочь также стать бабушкой. У 24-летней дочери Ульяны уже есть молодой человек. Пара вместе работает в модной индустрии.

В элитных апартаментах актриса жила вместе с дочерью. Ульяна – дочь Литвиновой от брака с бизнесменом Леонидом Добровским.

Ранее мы писали о том, что подарки Ким Кардашьян детям на Рождество возмутили зоозащитников.

Аксинья Титова
