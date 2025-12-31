Рената Литвинова интригующе поздравила поклонников с наступающим Новым годом из Парижа

Последние годы российская актриса и режиссер Рената Литвинова живет во Франции, где давно приобрела квартиру. В канун Нового года она записала ролик, в котором поздравила поклонников с наступающими праздниками и ответила на их вопросы, сообщает Zakon.kz.

Артистка призналась, что ежедневно находит время для спорта и косметических процедур. Не обошли поклонники стороной и вопрос о ее отношении к родине. Она призналась, что скучает по России.

Тем не менее звезда отметила: она давно мечтала состариться в столице Франции.

"Боже, я всегда говорила, что у меня будет шампанское на столе, и, что будут таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи. Господи! И радоваться этой жизни, что и вам всем советую!", – поделилась актриса.

По словам Литвиновой, она не прочь также стать бабушкой. У 24-летней дочери Ульяны уже есть молодой человек. Пара вместе работает в модной индустрии.

В элитных апартаментах актриса жила вместе с дочерью. Ульяна – дочь Литвиновой от брака с бизнесменом Леонидом Добровским.

