58-летняя Рената Литвинова поразила подписчиков редкими фотографиями

Российская 58-летняя режиссер Рената Литвинова показала, как выглядела в молодости, в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Подписчики Литвиновой отметили, что ей удалось "сохранить молодость".

"Фото, найденные у мамы. После института кинематографии. На некоторых я с актрисой Леной Величко, которой давно уже нет с нами", – подписала Рената публикации.

Также поклонники знаменитости попросили пояснить, в каких годах были сделаны кадры. Многие предположили, что на снимках режиссеру столько же, сколько сейчас ее единственной дочери – Ульяне Добровской. Девушке в этом году будет 24 года.

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