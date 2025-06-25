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Культура и шоу-бизнес

58-летняя Рената Литвинова поразила подписчиков редкими фотографиями

Актриса, артистка, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 05:40 Фото: Telegram-канал Ренаты Литвиновой
Российская 58-летняя режиссер Рената Литвинова показала, как выглядела в молодости, в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Подписчики Литвиновой отметили, что ей удалось "сохранить молодость".

"Фото, найденные у мамы. После института кинематографии. На некоторых я с актрисой Леной Величко, которой давно уже нет с нами", – подписала Рената публикации.

Также поклонники знаменитости попросили пояснить, в каких годах были сделаны кадры. Многие предположили, что на снимках режиссеру столько же, сколько сейчас ее единственной дочери – Ульяне Добровской. Девушке в этом году будет 24 года.

Ранее Константин Меладзе посвятил брату Валерию фильм в честь 60-летия.

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Аксинья Титова
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