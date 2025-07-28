Жена Тауекеля Мусилима показала, на кого похожа их "4-я дочь"

Известный казахстанский актер Тауекел Мусилим и его жена Махаббат, которые воспитывают троих сыновей, записали шуточный видеоролик, чем развеселили своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Совместной публикацией супруги поделились накануне, 27 июля 2025 года, в Instagram.

На кадрах видно, как Махаббат будто качает малыша, прикрытого розовой пеленкой. Затем она якобы пытается показать ребенка, но из-под пеленки высовывается ее муж.

"Когда спрашивают, на кого похожа наша 4-я дочь. Кажется, тут без вопросов", – написала супруга Тауекеля под роликом.

Муслим в комментариях добавил: "Нам нужна девочка".

Подписчики поддержали шутку супругов, а также одарили их комплиментами:

"Оказывается, красивая девочка".

"Я уже думала, что что-то пропустила".

"Жена такая приятная, нежная, красивая".

"Махаббат очень красивая и воспитанная, удачи!"

"Самая красивая, порядочная пара! Будьте счастливы!"

"Аффирмация на девочку? Желаю, чтобы у вас родилась девочка, похожая на отца!"

Материал по теме Тауекел Мусилим опубликовал трогательное видео с женой и третьим сыном

О том, что Тауекел Мусилим в третий раз стал отцом, стало известно в феврале 2025 года. В марте 30-летняя Махаббат опубликовала первое видео с третьим сыном.