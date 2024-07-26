Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Фото: скриншот видео
Блогер и "отец мобилографии" Кыран Талапбек показал, как живет азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов, сообщает Zakon.kz.
Видео он разместил в Instagram.
"По мне, это самый эксклюзивный обзор его дома в SeaBreeze. Я в шоке от масштабов и от его фантазии. И мне даже одного Reels не хватило, чтобы показать 30% всего, что есть. Будем делать вторую часть?" – подписал пост блогер.
Подписчики дали свою оценку дому:
– Даже у шейхов нет таких домов.
– Большой, немного скучный и пустой.
– Классная экскурсия. Очень красиво.
– Надо побольше детей, людей, чтоб заполнить это пространство.
– Дом шикарный.
Ранее сообщалось, что Талапбек стал личным мобилографом азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Успехами в творчестве он поделился с подписчиками.
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