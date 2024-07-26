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Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"

дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 21:55 Фото: скриншот видео
Блогер и "отец мобилографии" Кыран Талапбек показал, как живет азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил в Instagram.

"По мне, это самый эксклюзивный обзор его дома в SeaBreeze. Я в шоке от масштабов и от его фантазии. И мне даже одного Reels не хватило, чтобы показать 30% всего, что есть. Будем делать вторую часть?" – подписал пост блогер.

Подписчики дали свою оценку дому:

– Даже у шейхов нет таких домов.

– Большой, немного скучный и пустой.

– Классная экскурсия. Очень красиво.

– Надо побольше детей, людей, чтоб заполнить это пространство.

– Дом шикарный.

Ранее сообщалось, что Талапбек стал личным мобилографом азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Успехами в творчестве он поделился с подписчиками.

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