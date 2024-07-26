Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"

Блогер и "отец мобилографии" Кыран Талапбек показал, как живет азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил в Instagram.

"По мне, это самый эксклюзивный обзор его дома в SeaBreeze. Я в шоке от масштабов и от его фантазии. И мне даже одного Reels не хватило, чтобы показать 30% всего, что есть. Будем делать вторую часть?" – подписал пост блогер.

Подписчики дали свою оценку дому:

– Даже у шейхов нет таких домов. – Большой, немного скучный и пустой. – Классная экскурсия. Очень красиво. – Надо побольше детей, людей, чтоб заполнить это пространство. – Дом шикарный.

Ранее сообщалось, что Талапбек стал личным мобилографом азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Успехами в творчестве он поделился с подписчиками.