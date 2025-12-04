Фото богатейшего азербайджанца с женой восхитили фанатов
Фото: Instagram/agavrilova777
Супруга известного предпринимателя и певца Эмина Агаларова опубликовала серию красивых фотографий с мужем, сообщает Zakon.kz.
Снимки Алена Гаврилова разместила 4 декабря на своей странице в Instagram.
"Красивый вечер в компании красивых людей", – написала она под постом.
Фото вызвали волну восхищенных комментариев у подписчиков.
- Очень шикарная пара!
- Прекрасная фотография! Красиво, счастливой семьи!
- Какая роскошная и красивая пара!
- Алена, вы очень счастливая, красивая пара, как приятно на вас смотреть!
Ранее сообщалось, что известный российский астролог Василиса Володина по просьбе подписчиков рассказала астроподоплеку того, что сейчас происходит в жизни певицы Ларисы Долиной.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript