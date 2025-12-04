Фото богатейшего азербайджанца с женой восхитили фанатов

Супруга известного предпринимателя и певца Эмина Агаларова опубликовала серию красивых фотографий с мужем, сообщает Zakon.kz.

Снимки Алена Гаврилова разместила 4 декабря на своей странице в Instagram.

"Красивый вечер в компании красивых людей", – написала она под постом.

Фото вызвали волну восхищенных комментариев у подписчиков.

Очень шикарная пара!

Прекрасная фотография! Красиво, счастливой семьи!

Какая роскошная и красивая пара!

Алена, вы очень счастливая, красивая пара, как приятно на вас смотреть!

