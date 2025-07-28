"Ждал 25 лет": казахстанский артист увидел кумира и влюбился в Грузию

23 июля 2025 года в Тбилиси состоялся концерт девятикратного лауреата Grammy Джастина Тимберлейка. Поп-звезда исполнил свои композиции для 20 тысяч слушателей. Среди них был и казахстанский артист Али Окапов, сообщает Zakon.kz.

Сын Розы Рымбаевой опубликовал серию фотографий и видео с музыкального мероприятия, поделившись впечатлениями.

Окапов уточнил, что впервые побывал на концерте мирового артиста за границей. Для него это оказалось очень символично, так как Тимберлейк является его кумиром.

"Главное – это, конечно, то, что спустя 25 лет, как я, фанат, его увидел. Это непередаваемое чувство, ребят. И я настоятельно рекомендую – ходите на концерты. Кстати, благодаря концерту я впервые побывал в Грузии! Волшебная страна, я обязательно вернусь и постараюсь изучить и познакомиться лучше. Клевая была поездка: увидел кумира, открыл новую страну". Али Окапов

Уже сегодня, 28 июля, Окапов разместил снимки с экскурсий по столице Грузии.

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