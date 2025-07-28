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Культура и шоу-бизнес

Единственная дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж

Вера Алдонина, дочь покойной Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 15:57 Фото: Instagram/veraldonina
Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, удивила поклонников резкой сменой имиджа, сообщает Zakon.kz.

Единственная наследница покойной певицы перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку. Об этом стало известно из ее Instagram.

"В гостях у любимых Ролана и Иры Гусевых! Крестный, плов был просто супер!" – написала Вера Алдонина 23 июля 2025 года.

На публикацию отреагировала ее крестная – Лариса Долина, которая написала: "Меня не позвали!"

Некоторые фолловеры отметили, что не сразу узнали Веру с новым цветом волос. Но большинство в очередной раз подчеркнули, что она похожа на свою маму:

  • "Очень на маму похожа".
  • "Мамина лучезарная улыбка".
  • "Верочка! Вы замечательная!"
  • "Какая красивая, лучезарная девушка!"
  • "Верочка, тебя прям не узнать, ты такая красивая".
  • "Красивая, красавица, пусть у тебя все получится, что задумала".
  • "Веру не узнала от слова совсем. Такая стала взрослая. Удачи и всего доброго".
  • "Верочка! Ну какое же ты чудо! Спасибо твоей мамочке и папочке за тебя! Поздравляю с новым образом".
  • "На первом фото не узнала в секунду, хотя видела имя аккаунта... А на втором фото ты очеень похожа на Юлечку взглядом! Красавица лучезарная".

1 декабря 2024 года Вера Алдонина отметила 18-летие.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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