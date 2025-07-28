Единственная дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж

Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, удивила поклонников резкой сменой имиджа, сообщает Zakon.kz.

Единственная наследница покойной певицы перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку. Об этом стало известно из ее Instagram.

"В гостях у любимых Ролана и Иры Гусевых! Крестный, плов был просто супер!" – написала Вера Алдонина 23 июля 2025 года.

На публикацию отреагировала ее крестная – Лариса Долина, которая написала: "Меня не позвали!"

Некоторые фолловеры отметили, что не сразу узнали Веру с новым цветом волос. Но большинство в очередной раз подчеркнули, что она похожа на свою маму:

"Очень на маму похожа".

"Мамина лучезарная улыбка".

"Верочка! Вы замечательная!"

"Какая красивая, лучезарная девушка!"

"Верочка, тебя прям не узнать, ты такая красивая".

"Красивая, красавица, пусть у тебя все получится, что задумала".

"Веру не узнала от слова совсем. Такая стала взрослая. Удачи и всего доброго".

"Верочка! Ну какое же ты чудо! Спасибо твоей мамочке и папочке за тебя! Поздравляю с новым образом".

"На первом фото не узнала в секунду, хотя видела имя аккаунта... А на втором фото ты очеень похожа на Юлечку взглядом! Красавица лучезарная".

1 декабря 2024 года Вера Алдонина отметила 18-летие.