Единственная дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж
Фото: Instagram/veraldonina
Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, удивила поклонников резкой сменой имиджа, сообщает Zakon.kz.
Единственная наследница покойной певицы перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку. Об этом стало известно из ее Instagram.
"В гостях у любимых Ролана и Иры Гусевых! Крестный, плов был просто супер!" – написала Вера Алдонина 23 июля 2025 года.
На публикацию отреагировала ее крестная – Лариса Долина, которая написала: "Меня не позвали!"
Некоторые фолловеры отметили, что не сразу узнали Веру с новым цветом волос. Но большинство в очередной раз подчеркнули, что она похожа на свою маму:
- "Очень на маму похожа".
- "Мамина лучезарная улыбка".
- "Верочка! Вы замечательная!"
- "Какая красивая, лучезарная девушка!"
- "Верочка, тебя прям не узнать, ты такая красивая".
- "Красивая, красавица, пусть у тебя все получится, что задумала".
- "Веру не узнала от слова совсем. Такая стала взрослая. Удачи и всего доброго".
- "Верочка! Ну какое же ты чудо! Спасибо твоей мамочке и папочке за тебя! Поздравляю с новым образом".
- "На первом фото не узнала в секунду, хотя видела имя аккаунта... А на втором фото ты очеень похожа на Юлечку взглядом! Красавица лучезарная".
1 декабря 2024 года Вера Алдонина отметила 18-летие.
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