41-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж

Украинская и российская певица Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа после того, как объявила о разводе после четырех лет брака, сообщает Zakon.kz.

О разводе с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой 41-летняя артистка объявила совсем недавно.

А уже сегодня, 10 сентября 2024 года, в Instagram экс-солистка группы "ВИА Гра" показала новую прическу и новый цвет волос.

"Ну, привет. Получается, я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете, и никогда не решалась. И еще забавнее факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из "ВИА Гры". Хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе "Убей мою подругу" примерно месяц. Я чувствую себя абсолютно счастливо... Ну и создателям #раншебылолучше посвящается. Теперь точно как раньше. Ваша любимая Аня вернулась", – написала Анна Седокова под публикацией.

Но кардинальная смена имиджа вызвала неоднозначную реакцию у комментаторов:

"Как тебе классно".

"На Юлю Началову похожа стала".

"Красивая, но это уже не Седокова".

"Прям как в "ВИА Гре", когда была молодая и рыженькая".

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3 сентября 2024 года Анна Седокова опубликовала ролик в Instagram, который встревожил ее поклонников. Они отметили, что артистка изменилась до неузнаваемости, и предположили, что дело в пластических операциях.