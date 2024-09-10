Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

41-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж

41-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:26 Фото: Instagram/annasedokova
Украинская и российская певица Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа после того, как объявила о разводе после четырех лет брака, сообщает Zakon.kz.

О разводе с 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой 41-летняя артистка объявила совсем недавно.

А уже сегодня, 10 сентября 2024 года, в Instagram экс-солистка группы "ВИА Гра" показала новую прическу и новый цвет волос.

"Ну, привет. Получается, я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете, и никогда не решалась. И еще забавнее факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из "ВИА Гры". Хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе "Убей мою подругу" примерно месяц. Я чувствую себя абсолютно счастливо... Ну и создателям #раншебылолучше посвящается. Теперь точно как раньше. Ваша любимая Аня вернулась", – написала Анна Седокова под публикацией.

Но кардинальная смена имиджа вызвала неоднозначную реакцию у комментаторов:

  • "Как тебе классно".
  • "На Юлю Началову похожа стала".
  • "Красивая, но это уже не Седокова".
  • "Прям как в "ВИА Гре", когда была молодая и рыженькая".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:26
Анне Седоковой провели экстренную операцию
, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:26

3 сентября 2024 года Анна Седокова опубликовала ролик в Instagram, который встревожил ее поклонников. Они отметили, что артистка изменилась до неузнаваемости, и предположили, что дело в пластических операциях.

Читайте также

Лайфхак блогера про работу рассмешил Казнет
Лайфхак блогера про работу рассмешил Казнет
Say Mo обратилась с важным заявлением к своим слушателям
Say Mo обратилась к своим слушателям
Усипхан Сейтимбет скончался, актер
Скончался известный казахстанский актер театра и кино
Динара Халдарова
2024 год Артисты Поп-музыка Шоу-бизнес Эстрада Семья Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: