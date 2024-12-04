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18-летняя дочь Юлии Началовой обратилась к поклонникам

18-летняя дочь Юлии Началовой обратилась к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:40 Фото: Instagram/julianachalova
1 декабря 2024 года дочь покойной певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина отметила день рождения. В связи с 18-летием Вера обратилась к поклонникам и дедушке, сообщает Zakon.kz.

Сначала именинница опубликовала красочные снимки с фотосессии, устроенной в честь совершеннолетия.

А накануне, 3 декабря, она поблагодарила подписчиков за пожелания и поддержку.

"Дорогие мои друзья! За эти дни я прочла так много добрых слов и пожеланий! Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание ко мне. Я очень надеюсь, что все загаданное непременно исполнится!" – написала Вера Алдонина.

Отдельную благодарность она выразила дедушке.

"Дедулечка, спасибо за этот праздник! Спасибо за все!" – заключила Вера Алдонина.

Поклонники продолжили закидывать дочь Началовой поздравлениями. Они также отметили, что Вере повезло с дедушкой и бабушкой:

  • "С днем рождения, Верочка! Счастья тебе, красавица! Успехов во всем!"
  • "Дедушка с бабушкой у тебя золото. Красавица, надеюсь, скоро увидим на экранах".
  • "Праздник, действительно, был шикарным. Дай Бог здоровья на долгие годы твоим бабушке и дедушке. Они воспитали достойную, очень талантливую внучку".
  • "18 – это только начало большого жизненного пути. Пусть осуществляются маленькие желания и большие мечты, а рядом на этой жизненной тропе будут только хорошие люди. С днем рождения!"

Единственную внучку также поздравили родители Юлии Началовой.

"Наша родная и любимая девочка! Наша единственная внученька! Верочка! Неужели уже 18!" – написали Таисия и Виктор Началовы, опубликовав фото именинницы.

Отметим, что Вера пошла по стопам своей знаменитой матери, и занялась пением. По словам поклонников Алдониной, ее голос очень похож на голос родительницы.

Вера – единственная дочь Юлии Началовой, которую певица родила в браке с футболистом Евгением Алдониным. В декабре 2011 года супруги объявили о разводе. 16 марта 2019 года стало известно, что Юлия скончалась на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.

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