18-летняя дочь Юлии Началовой обратилась к поклонникам
Сначала именинница опубликовала красочные снимки с фотосессии, устроенной в честь совершеннолетия.
А накануне, 3 декабря, она поблагодарила подписчиков за пожелания и поддержку.
"Дорогие мои друзья! За эти дни я прочла так много добрых слов и пожеланий! Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание ко мне. Я очень надеюсь, что все загаданное непременно исполнится!" – написала Вера Алдонина.
Отдельную благодарность она выразила дедушке.
"Дедулечка, спасибо за этот праздник! Спасибо за все!" – заключила Вера Алдонина.
Поклонники продолжили закидывать дочь Началовой поздравлениями. Они также отметили, что Вере повезло с дедушкой и бабушкой:
- "С днем рождения, Верочка! Счастья тебе, красавица! Успехов во всем!"
- "Дедушка с бабушкой у тебя золото. Красавица, надеюсь, скоро увидим на экранах".
- "Праздник, действительно, был шикарным. Дай Бог здоровья на долгие годы твоим бабушке и дедушке. Они воспитали достойную, очень талантливую внучку".
- "18 – это только начало большого жизненного пути. Пусть осуществляются маленькие желания и большие мечты, а рядом на этой жизненной тропе будут только хорошие люди. С днем рождения!"
Единственную внучку также поздравили родители Юлии Началовой.
"Наша родная и любимая девочка! Наша единственная внученька! Верочка! Неужели уже 18!" – написали Таисия и Виктор Началовы, опубликовав фото именинницы.
Отметим, что Вера пошла по стопам своей знаменитой матери, и занялась пением. По словам поклонников Алдониной, ее голос очень похож на голос родительницы.
Вера – единственная дочь Юлии Началовой, которую певица родила в браке с футболистом Евгением Алдониным. В декабре 2011 года супруги объявили о разводе. 16 марта 2019 года стало известно, что Юлия скончалась на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.